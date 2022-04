Encierran a los cubanos en Piedras Negras en "una zona VIP" donde las ratas les pasan por encima

"Los cubanos reciben un trato inhumano" en la estancia migratoria de la ciudad fronteriza de Piedras Negras, que se encuentra a metros del Puente Internacional II que conecta al estado mexicano de Coahuila con EE UU, denuncia a varios medios Leidys Suárez. "Los tienen presos, incomunicados, con comida fatal, les pasan hasta las ratas por encima".

Suárez expone los abusos por parte de las autoridades mexicanas, que adaptaron un espacio en la sede de sus oficinas para mantener a los migrantes que son detenidos en las inmediaciones del río Bravo. Una fuente del Grupo de rescatistas Beta confirma a 14ymedio que este lugar "surgió ante el aumento de detenciones pero no cuenta con la infraestructura para denominarlo como albergue".

La denunciante muestra imágenes que tiene en su móvil de la que irónicamente les dijeron era "la zona VIP" de Migración y en las que se aprecian unas colchonetas y varias personas hacinadas. "No tienen baño, no les dan medicamentos, los tienen ahí a todos. A los que sacan es para deportarlos. Mi papá se limpia con paños, además es hipertenso y no tienen médico, ni las medicinas nos han permitido darle".

"No tienen baño, no les dan medicamentos, los tienen ahí a todos. A los que sacan es para deportarlos. Mi papá se limpia con paños, además es hipertenso"

Esta cubana residente en EE UU viajó 23 horas por carretera desde Miami a la frontera mexicana en compañía de su sobrino y otro cubano de nombre Jimmy Rodríguez para liberar a su padre Isidro y su sobrina, que abandonaron la Isla hace dos meses. "No sabíamos nada de ellos hasta que se comunicaron y dijeron que los habían detenido en Piedras Negras".

El arresto se registró el pasado 16 de marzo. "Detuvieron el bus en que estaban ellos", relata la mujer. "Los bajaron y a los venezolanos que venían los dejaron seguir, pero a los cubanos les quitaron los papeles y los detuvieron".

Desde ese día están detenidos en "la zona VIP". El mismo sitio en que agentes migratorios exigen pagos a cambio de no deportar a los cubanos aún cuando tengan permisos de estancia en México, como sucedió con Ramón Tejera, su esposa e hija.

Las anomalías al interior de las oficinas de Migración han sido expuestas también por Rufino Menera, dueño del portal Lo que otros Callan Piedras Negras, que ha expuesto los retenes y detenciones arbitrarias de migrantes con permisos sellados por la Secretaría de Gobernación, de la que depende el Instituto Nacional de Migración.

En las próximas horas serán trasladados dos grupos de 120 migrantes, cada uno a la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, para que sean deportados a su lugar de origen. En el grupo hay cubanos, nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos, confirma el rescatista del Grupo Beta.

Una de las preocupaciones de Leidys Suárez es evitar la deportación de sus familiares. Un abogado les tramitó el amparo, pero Migración se niega a otorgarles la libertad. "Ven mañana, ven pasado, ya casi es la hora de comer, estamos ocupados con las detenciones", son algunos de los pretextos que los agentes han dado a esta cubana.

La forma de operar de Migración es similar a la que prevalece en la terminal migratoria de Acayucan, Veracruz, donde mantienen por días a los cubanos, y además de exigirles el pago de fianzas de hasta 10.000 pesos mexicanos, los extorsionan para realizar alguna llamada.

Este miércoles, mientras esperaban noticias del abogado, Leidys Suárez, su sobrino y Jimmy Rodríguez fueron intimidados por policías municipales. "Vamos a checar los teléfonos a todos para ver si tienen algo que los comprometa", dijo un uniformado.

Luego de rodearlos, los llevaron hasta donde se encontraba una unidad de la Guardia Nacional pese a que les hicieron saber a los oficiales que tenían sus papeles en regla. "Me llevaron para la parte de atrás y ahí a cada rato me decían: '¿Te estás portando bien?'", cuenta Rodríguez.

La presencia de algunos medios locales y Univisión Miami evitó, aseguran los cubanos residentes en EE UU, que se los llevaran y los metieran en "la zona VIP", donde a las mujeres y familias las tienen hacinadas en colchonetas y "a los hombres los encierran en cuartos por el que apenas entra la luz del sol", afirma Rodríguez. "No saben ni en qué día viven. Desde que sales de Cuba, el camino que recorres es de sangre".

