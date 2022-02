Entrevista con el representante de Ucrania en La Habana: "El Gobierno cubano no nos habla"

Mientras los diplomáticos europeos y de otros países cierran filas en solidaridad con la Embajada de Ucrania en la Isla, las autoridades cubanas mantienen distancia y reiteran su apoyo a Rusia en los medios oficiales.

En una jornada llena de tensiones, con las tropas rusas ya en Kiev, Oleksandr Kalinchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba, ha respondido en exclusiva a las preguntas de 14ymedio sobre la situación que vive su país y la postura de La Habana.

Pregunta. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, ¿se ha comunicado con ustedes la Cancillería cubana?

Respuesta. Desafortunadamente, a pesar de las repetidas peticiones para hablar o establecer un encuentro con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha habido hasta ahora ningún mensaje, llamada o reunión.

P. ¿Han notado algún cambio en el trato de Exteriores en los últimos años hacia ustedes?

R. Desde 2014 [fecha de la anexión de Crimea a Rusia], las relaciones entre Cuba y Ucrania se han deteriorado. Esto, por supuesto, ha ocurrido bajo las presiones de Moscú. La misión diplomática ucraniana en La Habana ha caído en una suerte de aislamiento, sin acceso a los medios ni encuentros con funcionarios. Cuba dejó de oír nuestra voz.

P. ¿Cuántos cubanos hay en este momento en Ucrania?

R. Me gustaría destacar que incluso desde los tiempos soviéticos y hasta 2014, siembre ha habido entre nuestros países un considerable flujo de viajeros, tanto estudiantes como profesionales (especialmente ingenieros), y, en los últimos tiempos, turistas.

Desde 2014, ningún estudiante cubano ha viajado a Ucrania. En nuestro país vive un número relativamente pequeño de cubanos, pero estos son audaces y decididos: no tienen miedo, y se han manifestado repetidamente ante la Embajada de Cuba en Kiev para protestar.

P. ¿Qué pueden hacer los ucranianos que viven en Cuba o los cubanos que tienen lazos con su país para recibir información de sus allegados en estos momentos?

R. Estamos atendiendo esas peticiones vía e-mail en emb_cu@mfa.gov.ua o por teléfono: +53 54295131. Pido a los que se dirijan a nosotros que proporcionen información clara sobre el último lugar de residencia en Ucrania de sus familiares o amigos y sus contactos. Debo advertir, por desgracia, que la respuesta no será rápida, pero no dejaremos a nadie sin contestar. No nos olvidaremos de nadie.

P. ¿Han recibido muestras de solidaridad y apoyo por parte de la sociedad civil cubana o del pueblo cubano?

R. Me embarga una ola de emoción. ¿Sabe? Nuestra embajada ha empezado a recibir no solamente cartas y llamadas de apoyo de los cubanos, sino que ciudadanos de a pie están también ofreciéndose a viajar a defender Ucrania con las armas. Créame, para alguien que vive en Cuba, solamente decir eso es un gran riesgo.

P. ¿Qué le parece la manera en que los medios estatales cubanos han cubierto el ataque ruso a Ucrania?

R. Mire, la postura del Gobierno cubano y la de los medios aquí en la Isla es siempre la misma. Parecen de broma esos intentos débiles e inútiles para justificar una invasión cruel de las tropas rusas en un territorio soberano y pacífico. Estoy convencido de que el pueblo de Cuba, valiente y capaz de analizar los hechos, percibe esas noticias como propaganda inútil.

P. ¿Esperan algún cambio en las relaciones entre La Habana y Kiev a corto plazo?

R. Déjeme responder no lo que temo sino lo que espero. Espero que el Gobierno de Cuba acabe entendiendo que Rusia es un agresor, un ocupante.

