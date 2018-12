Estrasburgo despierta "en duelo" mientras sigue la búsqueda del terrorista

(EFE).- El secretario de Estado francés de Interior, Laurent Núñez, barajó hoy la posibilidad de que el autor del ataque de ayer en el mercado de Navidad de Estrasburgo, en el que fueron asesinadas tres personas y otras 13 resultaron heridas, haya salido del país en su huida.



"No se puede excluir", reconoció en una entrevista a la emisora de radio France Inter Núñez, que insistió en mostrarse "muy prudente" sobre la naturaleza terrorista de ese ataque, pese a que el autor, un hombre natural de Estrasburgo de 29 años, está fichado por radicalización islamista.



Estrasburgo está a orillas del río Rin, que sirve de frontera entre Francia y Alemania. En los puentes que atraviesan el río se han reforzado los controles por parte de las fuerzas del orden de los dos países. Francia elevó la pasada madrugada el nivel de alerta terrorista a "urgencia de atentado".

Eso significa, entre otras medidas, más controles en las fronteras y en los otros mercados de Navidad de todo el país.

El secretario de Estado hizo hincapié en que "la motivación terrorista del acto en este momento no se ha establecido", después de explicar que el sospechoso tenía antecedentes por delitos comunes, por los que había estado varias veces en la cárcel, pero no por delitos terroristas.



Fue en una de sus estancias en prisión cuando se detectó "una radicalización en la práctica religiosa, pero sin signos de un paso a la acción".



"Nada permitía detectar un paso a la acción en su vida corriente", repitió antes de añadir que una "hipótesis entre otras" es que el ataque al mercado de Navidad lo hiciera en respuesta a la operación policial que ayer por la mañana se había organizado en su barrio de Neudorf, en el sur de Estrasburgo, para intentar detenerlo por su presunta implicación en una tentativa de homicidio por delincuencia común, no terrorista.



De hecho, Núñez precisó que en esa operación en la que no pudo ser arrestado, sí fueron detenidas cinco personas, pero siempre por hechos de delincuencia común.



Contó que el sospechoso estaba fichado por los servicios secretos por radicalización religiosa y estaba siendo objeto de "un seguimiento activo" desde su salida de la cárcel a finales de 2015.



El responsable de Interior subrayó que desde finales de 2013 las fuerzas del orden han frustrado 55 atentados y recordó que hay 20.000 personas fichadas como él en Francia, de las cuales 12.000 son objeto de seguimiento.

Mientras, en otra entrevista en la emisora France Info, el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, dijo que "la ciudad está en duelo" y que hay "seis heridos en estado de gravedad absoluta", alguno de los cuales tiene una bala en la cabeza.

Precisó que, según sus informaciones, no hay agentes de las fuerzas del orden entre las víctimas y que uno de los muertos era "de origen tailandés" y otro francés.

Ries explicó que la investigación tendrá que determinar cómo pudo acceder al interior del recinto del mercado de Navidad con armas, ya que el dispositivo de seguridad allí prevé el registro de todas las personas que entran. El ataque se produjo unos minutos antes del cierre, hacia las 19:50 hora local.

Después de cometer la matanza, el atacante tuvo un enfrentamiento con una brigada de policías con los que se cruzó en un carril de bicicleta, y fue allí donde pudo ser herido, indicó el primer edil de Estrasburgo.

También confirmó que hoy están cerradas las escuelas de la ciudad, que en cualquier caso acogerán alumnos, y tampoco abrirá el mercado de Navidad, que ya fue objeto de una tentativa frustrada de atentado en el año 2000.

