La Eurocámara reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

El Parlamento Europeo ha reconocido este jueves a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras el ultimátum de la Unión Europea. La votación no vinculante es un paso simbólico diseñado, según los legisladores, para mantener la presión sobre el Gobierno chavista.

Con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones la resolución pactada por el Partido Popular Europeo, los socialistas, liberales y conservadores ha sido aprobada este jueves al mediodía. El texto, que cuenta con el apoyo de más del 60% de la cámara, expresa el reconocimiento explícito a Guaidó y apoya "su hoja de ruta".

El texto insta a Federica Mogherini y a los Estados miembros de la UE a reconocer a Guaidó "hasta que se puedan convocar nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restaurar la democracia"

Además, el Parlamento Europeo exige a los Estados miembros de la Unión Europea que también reconozcan a Guaidó "hasta que se convoquen nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restaurar la democracia".

La Cámara condenó también la detención de periodistas en Venezuela, entre ellos un equipo de la Agencia EFE, y reclamó su "liberación inmediata" en la misma moción.

Minutos antes de este mensaje del legislativo comunitario, la UE, por medio de su alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, había pedido también la inmediata puesta en libertad de los periodistas



"Hay un claro llamamiento por mi parte a la inmediata liberación" de los tres periodistas y del conductor de la agencia española, indicó Mogherini en una rueda de prensa en Bucarest, en la que expresó su "plena solidaridad" con los detenidos.

Los agentes de la Sebin ordenaron a Domínguez y a Barriga que los acompañaran al hotel donde se alojan en la capital venezolana para, según dijeron, recoger sus pertenencias, y se los llevaron detenidos

El equipo de EFE desapareció en Caracas tras ser arrestado por las autoridades y, según el presidente de la agencia, Fernando Garea, se encuentran en las dependencias del Sebin. Se trata del fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, el español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maurén Barriga Vargas.

Los tres forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de Venezuela.

Según periodistas de EFE en Caracas, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron esta noche en la oficina de la Agencia, donde arrestaron al Barriga y Domínguez y dijeron que Muñoz había sido detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Los agentes de la Sebin ordenaron a Domínguez y a Barriga que los acompañaran al hotel donde se alojan en la capital venezolana para, según dijeron, recoger sus pertenencias, y se los llevaron detenidos para interrogarles.

La directora de EFE en Caracas, Nélida Fernández, siguió junto con un abogado a Domínguez y Barriga para tratar de aclarar la situación ante las autoridades venezolanas y obtener su liberación lo antes posible.

El equipo de EFE viajó el pasado 17 de enero a Caracas para ayudar en la cobertura de la crisis venezolana y al llegar al aeropuerto de Maiquetía se identificaron como periodistas, tras lo cual las autoridades de inteligencia, migración y aduanas les permitieron el ingreso sin restricciones tras someterlos a varios filtros de seguridad durante casi tres horas.

Sin embargo, esta mañana, cuando el fotógrafo Muñoz se dirigía a cubrir las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petare, se perdió contacto con él y con el conductor que lo acompañaba, José Salas, de nacionalidad venezolana.

Por esa razón, el Gobierno de Colombia pidió este miércoles la "liberación inmediata" de Leonardo Muñoz, a quien hasta hace poco se daba como desaparecido.

El "Gobierno de Colombia rechaza la detención en Venezuela del nacional colombiano Leonardo Muñoz, fotógrafo de la Agencia EFE y exige su liberación inmediata. Exigimos respeto a la vida de nuestro connacional", afirmó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en Twitter.

Cuando viajaron a Caracas los tres periodistas de EFE llevaron un billete de avión para regresar a Bogotá el próximo 7 de febrero.

Fernando Garea, en una entrevista con Televisión Española, ha expresado su inquietud porque la diferencia horaria provoca que no se tengan noticias en las últimas horas de la situación del equipo y ha asegurado que la intención del régimen venezolano es evitar que haya testigos ante lo que está pasando.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó al respecto que los periodistas de medios extranjeros y agencias de prensa que visiten el país deben cumplir con los permisos y "trámites indispensables" para realizar su trabajo informativo en Venezuela.

"Como en cualquier país del mundo, l@s periodistas no pueden auto asignarse una acreditación. Medios y Agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios, deben realizar los trámites indispensables en los Consulados, previo a su viaje al país", dijo Arreaza en Twitter.

Agregó en otro mensaje que "algunos periodistas extranjeros han ingresado" a Venezuela "de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo" en los Consulados.

"Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación", dijo.

Entre tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial en ese país. En el encuentro, ambos hablaron sobre las posibles salidas a la crisis pero, a pesar de la sintonía entre los dos líderes, discrepan en este asunto.

En una comparecencia de prensa conjunta tras su reunión bilateral, Obrador consideró que el primer diálogo que se tiene que producir es entre las partes en Venezuela y debe desembocar en elecciones e insistió en que ,en cualquier caso es una cuestión que deben resolver los venezolanos, y sólo cuando las partes se sienten a hablar se mostró de acuerdo en que México participe en una conversación para ayudar a buscar una salida al país.

"No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", señaló López Obrador.

Pedro Sánchez reprochó a Maduro el exilio que está provocando y advirtió de que "ningún gobernante tiene legitimidad si obliga a sus ciudadanos a marcharse"

Sánchez, que ofreció un discurso como conmemoración del 80 aniversario del exilio español en México, reprochó a Maduro el exilio que está provocando y advirtió de que "ningún gobernante tiene legitimidad si obliga a sus ciudadanos a marcharse".

Sánchez, de visita oficial en México, intervino esta tarde en un acto en el Colegio de México, la institución académica fundada en 1938 por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas para acoger a intelectuales y artistas republicanos que huyeron de la Guerra Civil española.

"Hay un argumento que no admite réplica: El exilio", esgrimió.

En Colombia, de donde proceden dos de los periodistas de EFE detenidos, el presidente reclamó la liberación del fotógrafo en mismo día que se anunciaron medidas contra el Gobierno venezolano.

Más de 200 personas no podrán entrar en Colombia por su "estrecha relación" y apoyo a Nicolás Maduro, según anunciaron las autoridades migratorias colombianas.

La decisión, detalló Migración Colombia, es "soberana y discrecional" y forma parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima, creado el 8 de agosto de 2017 para tratar la crisis de Venezuela.

Ya fue inadmitido el venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien llegó esta mañana al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, de la ciudad caribeña de Barranquilla, en un vuelo chárter

"Claramente esta lista está encabezada por Nicolás Maduro, (el jefe de la oficialista Asamblea Constituyente venezolana) Diosdado Cabello, (la vicepresidenta) Delcy Rodríguez, son muchas las personas, son más de 200 además de otras nacionalidades también que no pueden ingresar a nuestro país", afirmó en una rueda de prensa el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

Migración Colombia agregó que inicialmente serán 200 las personas incluidas "dentro de esta lista de posibles inadmitidos" por el país, aunque "no se descartó que esta cifra siga aumentando con el paso de los meses".

Asimismo, Sarmiento señaló que no se publicará esa lista porque esas personas hoy "pueden ser colaboradores pero después pueden participar para que Venezuela vuelva a ser una democracia, un país en paz".

En ese sentido, detalló que ya fue inadmitido el venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien llegó esta mañana al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, de la ciudad caribeña de Barranquilla, en un vuelo chárter.

"Es la primera persona, el primer extranjero inadmitido en nuestro país precisamente por ser un colaborador de la dictadura de Maduro", añadió Krüger.

