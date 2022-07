Evo Morales alaba la "democracia cubana", sin el "negocio" de los partidos

"Yo en Cuba vi la mejor democracia, ¿qué dictadura?", dijo Evo Morales en la televisión pública argentina el pasado martes en horario de máxima audiencia. El ex mandatario boliviano, que visitó el país para un encuentro oficial con el presidente, Alberto Fernández, y participar en un evento académico, abordó en una extensa entrevista –a la que siguió un documental titulado La vuelta de Evo Morales– la actualidad de su país y el continente.

Las bondades de la democracia cubana, para el líder boliviano, residen justamente en que no haya partidos políticos. "Vi allá cómo, desde los barrios, van debatiendo quién va a ser su asambleísta. Ser asambleísta no es negocio, es un servicio", argumentó.

"Allí, por ejemplo, no hay un gasto político, que es lo que mucha gente reprocha en otros países. Allí se reúnen puntualmente para aprobar algo", le anima uno de los colaboradores del programa, Néstor Espósito, mientras Morales asiente.

El boliviano había sido preguntado previamente por la Isla y Venezuela como países señalados como antidemocráticos y no proteger los derechos humanos. "En Venezuela, yo he visto, hay libertad de expresión, ¿no?", arranca Morales. "La gran ventaja es que Venezuela levanta después del bloqueo económico. Imagínense los mismos inicios de Donald Trump, cómo tenía planificado acabar la vida de Maduro, una intervención militar... pero [Venezuela] se ha defendido, defendiendo la soberanía política y económica. Ahora, más bien mira, el presidente de EE UU, en vez de negociar con Guaidó, está negociando con Maduro la venta de petróleo. Ha triunfado por tanto", indica.

"Es un enfrentamiento armado provocado por la Otan y EE UU, que quería tomar Rusia. Se estaban acercando, y cualquier país quiere defenderse"

Morales también expone su particular opinión sobre la guerra, profundamente alineada con Rusia. "Es un enfrentamiento armado provocado por la Otan y EE UU, que quería tomar Rusia. Se estaban acercando, y cualquier país quiere defenderse", argumenta el ex presidente, que considera que EE UU vive de la guerra y alerta de los riesgos que corre el multilateralismo.

Además, el ex mandatario también tiene una receta para poner fin a las hostilidades. "Sería bueno el diálogo, pero, sobre todo, que se respete la soberanía y la Otan no siga avanzando. Lamentablemente, no entiendo que algunos países europeos conformen la Otan para invadir. ¿Para qué invadir países? Para saquear los recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad",...", expone Morales, cuatro meses y medio después de que Rusia lanzara una ofensiva ocupando parte de Ucrania.

Evo Morales criticó también a los medios de comunicación que no defienden sus postulados. "Usted dijo: 'Si no hubiera medios no habría derecha'", señala el entrevistador. A lo que el ex mandatario responde: No. Yo no tengo problema con los medios de la derecha, pero solo se dedican a hablar de Evo, a calumniar... si no, no tendrían nada de qué hablar", apuntó.

"Yo digo que algunos medios de comunicación, especialmente los que acompañan las políticas del imperio, son peores que la bomba atómica. Destrozan a la humanidad. Es por eso que tenemos una enorme responsabilidad de contar con los medios de comunicación", continuó con una referencia a los creados por su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Morales estuvo exiliado en Argentina después de abandonar Bolivia tras las elecciones de 2019 que fueron consideradas fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las que siguió el Gobierno interino de Jeanine Áñez. El ex mandatario regresó en noviembre de 2020 a su país, un día después de que Luis Arce, de su partido, juramentara tras ganar las elecciones.

