"Según el FBI, el Gobierno cubano planeaba secuestrarme fuera de EE UU", dice Alexander Delgado

(EFE).- El cantante cubano Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona, dijo en una transmisión en vivo en una red social que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) le comunicó que el régimen cubano planeaba secuestrarle y llevarle a la Isla, según contaron este miércoles medios locales.



"Yo recibí aquí en mi casa a varios oficiales del FBI, donde me comunicaron que el Gobierno de Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra fuera de Estados Unidos", una denuncia de Delgado difundida por el canal hispano América TeVé.



Al parecer, el supuesto intento de secuestro de Delgado, uno de los autores e intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno de los que piden un cambio de sistema político en Cuba, se llevaría a cabo "en lugares como Colombia, Venezuela, Panamá, donde ellos (el Gobierno cubano) tuvieran tentáculos con el Gobierno de esos países", apuntó el músico.



Delgado hizo estas declaraciones en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que detalló a su seguidores que fueron las autoridades estadounidenses quienes le alertaron de esa amenaza.





"No se lo había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en Estados Unidos. Al yo recibir esta amenaza estoy tomando unas medidas a la hora de viajar con un equipo de seguridad grande"

"No se lo había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en Estados Unidos. Al yo recibir esta amenaza estoy tomando unas medidas a la hora de viajar con un equipo de seguridad grande", dijo el artista, y responsabilizó al régimen cubano de cualquier hecho violento que le pueda suceder a su familia y a Randy Malcom, su compañero en Gente de Zona.



La canción Patria y Vida vio la luz en YouTube el 16 de febrero y cuenta con las voces de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona.



Los medios oficiales de Cuba respondieron a Patria y Vida con críticas a la canción y sus autores e intérpretes y el Gobierno promovió otras canciones en defensa del sistema vigente que no han tenido el mismo eco.



Patria y vida ha recibido hasta la fecha más de 5,5 millones de visitas desde su lanzamiento en YouTube.

