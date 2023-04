Familiares piden apoyo para localizar a 35 balseros que abandonaron Cuba en marzo

El parole humanitario establecido por Estados Unidos el pasado enero no ha disuadido a los cubanos de seguir saliendo por medios irregulares, y decenas de ellos siguen intentando llegar a las costas de Florida. Es el caso de dos grupos de al menos 35 personas que están desaparecidas, según denuncian sus familiares.

Santiago Jesús Álvarez, una de estas personas desaparecidas, tuvo que vender el refrigerador y el televisor de la casa para poder pagar el viaje en balsa, contó su madre María Álvarez a Univisión 23. En la embarcación salieron desde Santiago de Cuba 20 personas el 16 de marzo, entre ellas varios niños y una mujer embarazada. "Quisiera saber que al menos está con vida, que está en las Bahamas y que va a regresar un día".

Según datos oficiales, en los últimos seis meses la Guardia Costera ha frustrado los intentos de desembarque en Florida de 6.250 balseros cubanos, una cifra que ya supera a los 6.182 por todo el año anterior.

Los hermanos gemelos Alexey y Asley González Méndez, de 31 años, su amigo Yusdiel de Armas y otras 12 personas, que abandonaron el 24 de marzo la Isla por Sagua la Grande están desaparecidos, denunció Yaiset Rodríguez Fernández a través de su cuenta en Facebook. "Sus familiares y amigos están desesperados porque no han sabido nada de ellos", subrayó.

Jairon Leal comentó en la publicación que este grupo podría ser el que fue interceptado por una embarcación de la Guardia Costera estadounidense, ya que eran 15 las personas encontradas, "varias de ellas originarias de Cienfuegos".

#Breaking @USCG Cutter Manowar’s crew transferred 23 Cubans to Bahamian immigration officers Tues. after being rescued off Cay Sal Bank, Bahamas. #DontTakeToTheSea @USEmbassyNassau pic.twitter.com/MxfokCMmmY