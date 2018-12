El Gobierno de Guyana cae tras no superar el voto de confianza de la oposición

(EFE).- El Gobierno del presidente de Guyana, David Granger, no superó esta madrugada un voto de confianza en el Parlamento, por lo que por ley se deberán celebrar elecciones en 90 días a partir de hoy.



La acción fue liderada por el líder del opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) y expresidente Bharrat Jagdeo (1999-2011), que obtuvo un resultado de 33 votos a favor y 32 en contra.



El voto de diferencia llegó del diputado de la gubernamental Coalición para la Unidad Nacional (APNU, en inglés), Charrandass Persaud, quien a última hora se unió a la medida de la oposición.

En un comunicado Granger dijo que se están haciendo las gestiones necesarias para reunirse con Jagdeo.



"Jagdeo se ha puesto en contacto con el ministro de Estado", agregó Granger quien aseguró que hará todo lo posible para que el período hasta las elecciones, en marzo, sea "suave" y el gobierno funcione con normalidad.



"No hay razones ni para alarmarse y ni para el desorden, seguiremos trabajando y, más estrechamente, con la oposición", dijo.



Por su parte, en declaraciones a los medios tras la votación, Persaud reveló que su voto obedecía al deterioro que, en su opinión, ha sufrido el actual Ejecutivo, y agregó que hay momentos "en que hay que votar de acuerdo a tu conciencia y no por razones políticas".



La caída del Gobierno se produce después de que el pasado 12 de diciembre Granger regresara de Cuba tras someterse a una ronda de tratamientos médicos para luchar contra un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, que padece.



En Cuba fue tratado en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana, el mismo lugar donde fue atendido en su primera ronda de tratamientos que comenzaron el 30 de octubre y le mantuvieron en la capital cubana hasta el 20 de noviembre.

