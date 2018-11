El Gobierno de Nicaragua despoja de su estatus legal a feministas europeas

(EFE).- El Gobierno de Nicaragua despojó de su estatus legal de residentes a tres feministas europeas sin ninguna explicación, denunció este martes la organización Colectivo de Mujeres de Matagalpa, que promueve los derechos humanos.

La ciudadana suiza Beatriz Huber, y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara, fueron "despojadas" de su residencia legal en Nicaragua por la Dirección General de Migración y Extranjería, por supuestamente organizar protestas contra el presidente Daniel Ortega, acusación que ellas negaron.

"Queremos denunciar que no estamos de acuerdo con estas actuaciones, estas intimidaciones, violaciones a los derechos humanos de las compañeras y a nuestra organización", dijo la directora del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Eva Molina, en conferencia de prensa.

Al perder su estatus como residentes, incluso sin el proceso legal de rigor, las mujeres dijeron sentirse confundidas, ya que Huber tiene contrato laboral en vigor, con todos los permisos legales tras 22 años en el país, y las hermanas Ara son pensionadas en Nicaragua tras haber cotizado por casi 30 años.

"No sé si soy turista, porque si soy turista no puedo ser pensionista, no sé cuándo puedo salir, no sé si tengo que pedir visa cuando salga", se preguntó María José Ara.

Por su parte, Huber reclamó que el grupo no está involucrado en acciones políticas.

"Nos citaron sin ningún motivo, nos presentamos, nos acusaron de organizar una reunión en el atrio en la catedral, lo cual es absolutamente falso, en ningún momento hemos organizado una actividad política, les dijimos 'tráigannos pruebas', no trajeron ninguna porque no la hay, es mentira", afirmó la ciudadana suiza.

"Soy feminista, no es ningún delito ni ninguna cosa para que nadie se sienta nervioso, es una forma de ver el mundo y de entenderlo, me siento orgullosa de ser feminista", resaltó Ana Ara.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que en 7 meses ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos y miles de heridos, de acuerdo con cifras de organismo humanitarios locales e internacionales.

Además miles de nicaragüenses han salido del país huyendo la violencia.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de Daniel Ortega de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, quien reconoce 199 muertos y 273 detenidos que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", niega ser el responsable, y mantiene que superó un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario tras 11 años de Gobierno por la represión de las manifestaciones.

