Guaidó pide a la UE que fije unos "mínimos" que garanticen unas elecciones legales

(EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este martes a la Unión Europea (UE) "fijar los mínimos" para garantizar que las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre de este año en Venezuela cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría.

Guaidó participó ayer de forma telemática en un acto organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, donde criticó duramente la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de celebrar elecciones presidenciales para comenzar la "transición" en el país.

"El gran rol de Europa en este momento es fijar en este proceso cuáles son esos mínimos para las elecciones, no hablamos de democracia si no hay un mínimo para convertir este proceso en un paso para la solución y no para que la dictadura lo use", dijo Guaidó.

"Hay un mínimo para convertir este proceso en un proceso de solución y para no permitir que lo utilice la dictadura para justificar el desastre económico"

"No estamos hablando de elecciones democráticas, eso lo vamos a tener cuando recuperemos la democracia en Venezuela, estamos absolutamente conscientes los venezolanos, pero sí hay un mínimo para convertir este proceso en un proceso de solución y para no permitir que lo utilice la dictadura para justificar el desastre económico", afirmó.

Durante la conversación, Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, demandó a su vez a la comunidad internacional "mantener firmeza y determinación", así como no "flexibilizar en ningún momento" el criterio "de cara a la solución" del conflicto venezolano.

"Lo que pasa en Venezuela tiene que servir de reflexión sobre qué herramientas tenemos en la región (...) tenemos que hacerle entender al régimen que las democracias se pueden defender, hay herramientas de presión en un momento en el que estamos avanzando en todos los sectores para una solución", añadió.

Maduro ha convocado comicios legislativos para el próximo 6 de diciembre a los que el grueso de la oposición encabezada por Juan Guaidó ha anunciado que no se presentará, mientras que otro sector de la oposición, liderado por Henrique Capriles, ha expresado su intención de aprovechar la oportunidad electoral.

El líder de la oposición dejó muy claro que los 27 partidos con representación parlamentaria al margen del chavismo no participarán en un proceso electoral sin unos "mínimos" democráticos y aseguró que los venezolanos no se "acostumbrarán" a vivir "en una dictadura".

"No puede ser la dictadura quien elija los candidatos, me inhabilitaron siete veces, igual que a otros treinta líderes, en Venezuela han secuestrado a los partidos políticos"

Dentro de las condiciones que Guaidó considera necesarias para que la oposición pueda participar se encuentran un "cronograma electoral que tenga elecciones presidenciales", que haya un "árbitro independiente y creíble para ambos sectores" y que se respete "el derecho a elegir y ser elegido".

"No puede ser la dictadura quien elija los candidatos, me inhabilitaron siete veces, igual que a otros treinta líderes, en Venezuela han secuestrado a los partidos políticos", espetó.

En esa línea, el venezolano enfatizó en que los comicios no reúnen "condiciones mínimas" y aseguró que si el gobierno de Maduro decide prolongar "su fraude", el mandato de la asamblea controlada por la oposición "debe extenderse" ya que "no puede haber un vacío de poder en Venezuela".

"Hay que reconocer el instrumento legal que es el parlamento nacional, -unas elecciones sin condiciones- no van a ser reconocidas por la comunidad internacional y tampoco por los venezolanos", matizó.

Guaidó, quien pidió el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el grupo de Lima (formado por doce países latinoamericanos), o la Unión Europea, subrayó que en el caso del Vaticano más que ejercer de mediador en el conflicto debería fijar "una posición en la solución".

La reciente polémica levantada por el otro líder opositor Henrique Capriles, quien mostró su intención de participar en los comicios rompiendo la postura unitaria de la oposición, fue también uno de los temas comentados por Guaidó.

Frente al llamado de Capriles de participar en las elecciones para "no dejar a la sociedad civil sin opciones", Juan Guaidó se limitó a valorar que las "diferencias son mucho mas altisonantes que los acuerdos"

Frente al llamado de Capriles de participar en las elecciones para "no dejar a la sociedad civil sin opciones", Juan Guaidó se limitó a valorar que las "diferencias son mucho mas altisonantes que los acuerdos" y subrayó que la oposición va a hacer "todos los esfuerzos por Venezuela".

"Todos los partidos políticos están alineados en rechazar un fraude, en luchar por elecciones que nos orienten a la solución al conflicto, hemos tenido que conseguir una mayoría, defender el voto de manera intensa y hoy es un punto de inflexión importante, no vamos a reconocer el fraude, vamos a luchar por convertir el voto en democracia", subrayó.

Guaidó quiso restar peso al paso de Capriles y resaltó el "pacto unitario" de los 27 partidos: "Hoy creo profundamente en las instituciones, las que tenemos que reconstruir, no pesan más las posturas individuales que las de 27 partidos".

________________________