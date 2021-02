Guardacostas de EE UU devuelven a siete balseros a Cuba

La Guardia Costera de EE UU repatrió este viernes a siete cubanos que fueron interceptados a 35 millas al este de West Palm Beach, Florida.

Un ciudadano informó el miércoles por la mañana a los guardacostas sobre una embarcación de madera y aluminio sin motor que estaba a la deriva con siete personas a bordo. "Una tripulación auxiliar localizó la embarcación y dirigió al equipo de rescate del Richard Etheridge a la escena", indicó la Guardia Costera en un comunicado.

La tripulación detalló que los siete hombres habían salido de La Habana seis días antes y estaban en buen estado de salud. Los guardacostas proporcionaron chalecos salvavidas a los migrantes y una vez a bordo, recibieron comida, agua, refugio y atención médica básica.

"La Guardia Costera y nuestras agencias asociadas mantienen una presencia en el Estrecho de Florida y desalientan estos peligrosos y mortales viajes", dijo el teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Esta semana dos balseros de la Isla también fueron repatriados luego de ser rescatados en las costas de Key West y la Guardia Costera suspendió la búsqueda de otros 10 reportados como desaparecidos.

Desde octubre a la fecha cerca de 100 migrantes cubanos han sido interceptados intentando cruzar ilegalmente a los Estados Unidos a través del estrecho de Florida, según datos publicados por la Guardia Costera.

Sin embargo, otros han logrado pisar suelo estadounidense. A inicios de semana Cubanos por el Mundo compartió un video que registraba la llegada a los Cayos de Florida el pasado 28 de enero de un grupo de 10 cubanos. Los balseros habían partido desde Santa Clara, en el centro de la Isla.

Este jueves, el reportero Yusnaby Pérez mostró un bote abandonado en la costa de Islamorada, entre Miami y Key West, donde al parecer viajaban cubanos. Según publica CiberCuba, la embarcación tenía un motor de auto y a los lados sus ocupantes colocaron galones de agua vacíos, para ayudar a la flotación de la embarcación.

#EarlierToday @USCG Cutter Raymond Evans's crew repatriated 7 Cubans to Cuba after Coast Guard Cutter Richard Etheridge’s crew stopped their sea voyage due to safety of life at sea concerns. #USCG #D7 #SectorMiami

More here https://t.co/pCZ6DzfHES pic.twitter.com/PWZ4FeQ7lz