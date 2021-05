La Guardia Costera de EE UU repatría a 46 balseros cubanos

La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió este lunes a 46 migrantes a la Isla que intentaron llegar al sur de la Florida, una de las más grandes repatriaciones de balseros que tiene lugar en los últimos años. La dependencia federal informó que los migrantes fueron interceptados en cuatro operativos desarrollados el pasado 21 de mayo.

La primera intercepción fue realizada por la tripulación del guardacostas Cutter Kathleen Moore tras localizar una embarcación con balseros a 45 millas al norte del municipio de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa.

En el segundo operativo fueron rescatados los migrantes del agua, aproximadamente a 16 millas al sur del sur de Cayo Hueso, en la Florida, según apuntó el comunicado. Un equipo de la embarcación Cutter Resolute transfirió a los balseros a Cutter Kathleen Moore.

También al sur de Cayo Hueso, a unas 23 millas mar adentro, ocurrió la tercera intercepción cuando una tripulación de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami avistó una embarcación rústica y notificó a las autoridades que en ella viajaban migrantes.

El último operativo aconteció tras el informe de un ciudadano que vio un bote a unas 69 millas al sur de Cayos Marquesas. Los guardacostas a bordo del Kathleen Moore llegaron al lugar y embarcaron a los migrantes "de manera segura".

"El Estrecho de Florida puede ser muy peligroso", dijo el capitán Adam Chamie, comandante de la Guardia Costera en Cayo Hueso. "El clima puede cambiar rápidamente. El mar puede ser implacable, particularmente con balsas que no están en condiciones de navegar. Por favor, no se adentre en el mar", insistió Chamie.

El sábado pasado, los guardacostas estadounidenses suspendieron la búsqueda de los 10 balseros cubanos reportados como desaparecidos tres días antes, después de que una embarcación, que había partido desde la Isla, volcara cerca de Cayo Hueso. Tras el naufragio las autoridades confirmaron que al menos dos migrantes murieron y otros ocho pudieron ser rescatados.

Esa misma semana la Guardia Costera repatrió a otros ocho cubanos a la Isla luego de ser interceptados siete días antes frente a las costas de Islamorada. Los balseros, que se transportaban en "una balsa rústica verde", fueron detenidos por vigilantes de la estación de Cayo Hueso.

Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 323 cubanos. A inicios de abril la Embajada de EE UU en Cuba advirtió sobre un "leve" incremento de la emigración ilegal de balseros cubanos que intentan llegar a su territorio a través del Estrecho de la Florida.

Aunque las cifras de interceptaciones en el estrecho de Florida han aumentado en los últimos meses, están lejos de los picos de más de 5.000 balseros reportados tras el acercamiento a Cuba que inició en 2014 el expresidente Barack Obama. En 2016 fueron 5.396, mientras que en los años sucesivos los números bajaron considerablemente: 1.468 (2017), 259 (2018) y 313 (2019). En 2020 solo detuvieron a 49 cubanos.

#EarlierToday The @USCG Cutter Kathleen Moore crew repatriated 46 Cuban migrants to #Cuba from four interdictions. The #USCG has interdicted 323 Cubans since Oct. 1, 2020. #DontTakeToTheSeas



Read more about the interdictions here https://t.co/wejIc3gmkz pic.twitter.com/mpm50X760w