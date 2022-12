La Guardia Costera de EE UU busca a nueve balseros cubanos que naufragaron antes de llegar a Florida

La Guardia Costera de Estados Unidos busca a nueve balseros cubanos que naufragaron frente a Lake Worth, localidad de Palm Beach (Florida) a 100 kilómetros al norte de Miami. Según un sobreviviente rescatado por un ciudadano anónimo, salieron de Cuba el 10 de diciembre y la balsa se hundió este domingo.

La dependencia estadounidense no ofreció mayores detalles sobre el balsero rescatado ni los tripulantes de la embarcación. "El mar es peligroso y las condiciones cambian rápidamente. Demasiadas vidas de migrantes se pierden al intentar el viaje", advirtió la Guardia Costera en sus redes sociales.

En noviembre se ahogaron 10 cubanos. La embarcación en que realizaban la travesía zozobró a 50 millas (80 kilómetros) de Little Torch Key, en los Cayos de Florida, un archipiélago de cerca de 1.700 pequeñas islas.

En un breve reporte, las autoridades informaron que la búsqueda de los migrantes en Lake Worth se produce en un momento en el que se ha disparado la llegada de balseros a Florida. El sector de Miami de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró en las últimas semanas el desembarco de al menos 500 balseros que llegaron en 20 embarcaciones rústicas, publicó Univisión.

El oficial en jefe del sector Miami, Walter Slosar, reportó la llegada de 98 balseros en cinco balsas. "Los migrantes fueron ubicados por la Patrulla Fronteriza en los Cayos de Florida y Cayo Vizcaíno".

𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗰𝗮𝗽:



Over the weekend, 98 migrants from #Cuba were encountered in South Florida. U.S. Border Patrol agents with support from @HSTF_Southeast partners responded to 5 migrant landings in the Florida Keys & Key Biscayne.

#cbp #miami #florida #weekend pic.twitter.com/yfrIZTKWzK