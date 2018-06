Hartazgo, miedo e inseguridad impulsan a los jóvenes mexicanos a buscar un cambio político

(EFE).- Hartazgo, miedo, inseguridad e incertidumbre sobre el futuro son algunos de los sentimientos que invaden a los jóvenes mexicanos y que explican su decidido apoyo a un cambio político en el país.

"Son jóvenes que desde que pequeños se dieron cuenta de la violencia, la corrupción y la desigualdad que existe en el país y, por ello, quieren un cambio", explicó a Efe el doctor Óscar Galicia, coordinador de Psicología de la Universidad Iberoamericana.

Los jóvenes entre 18 a 24 años representan, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el 16,8% del total del padrón electoral de 90 millones de personas.

"Muchos de ellos conocen pocos gobiernos, bien sean panistas o priístas. Han vivido años llenos de miedo, de noticias alarmantes, muchos de ellos actualmente están sufriendo la violencia"

Son votantes que emitirán su voto por primera vez y quienes desarrollaron su infancia durante la guerra contra el narcotráfico que se ha cobrado desde 2006 más de 200.000 muertos.

Jóvenes que han visto los casos de corrupción como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el saqueo durante el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz o la estafa maestra, lo cual les indigna.

"Muchos de ellos conocen pocos gobiernos, bien sean panistas o priístas. Han vivido años llenos de miedo, de noticias alarmantes, muchos de ellos actualmente están sufriendo la violencia", indica Galicia.

Alejandra Miranda, de 19 años, vive en Ecatepec, una localidad del Estado de México considerado el estado más violento del país.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios.

"Ese es un tema que me preocupa, porque ahora sales y no sabes si vas a regresar a tu casa. Me importan temas como la economía y la falta de oportunidades, pero lo que más me importa es mi tranquilidad", agrega la estudiante de marketing.

Miranda asegura que su condición de mujer y vivir en una de las ciudades con más feminicidios en el país la lleva a pensar que necesitan alguien que garantice que se puede "salir a la calle y estar en paz"

Miranda asegura que su condición de mujer y vivir en una de las ciudades con más feminicidios en el país la lleva a pensar que necesitan alguien que garantice que se puede "salir a la calle y estar en paz", admite.

Inés Pérez tiene 23 años y asegura que su generación sufre de hartazgo "pues a veces sentimos que no tenemos oportunidades".

Ella fue, hace algunos años, una de las 300.000 rechazadas por las universidades públicas, por lo que tuvo que buscar una institución privada para continuar sus estudios.

Este 1 de julio será la primera vez que votará y, aunque no tiene claro aún por quién hacerlo, dice que simpatiza con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Creo que es el único que se ha preocupado por los jóvenes, que busca estar cerca de nosotros, pero también el único que representa un cambio real", admite Pérez.

De acuerdo con la última encuesta de la empresa Consulta Mitofsky publicada en junio de 2018, AMLO cuenta con el 41,7% de las preferencias electorales entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Así pues, el hombre de mayor edad en las boletas -64 años- es el más popular entre los jóvenes.

De acuerdo con la última encuesta de la empresa Consulta Mitofsky publicada en junio de 2018, AMLO cuenta con el 41,7% de las preferencias electorales entre los jóvenes de 18 a 29 años

Según el doctor Óscar Galicia, aunque muchos jóvenes no tienen muy claro quién es López Obrador, éste se presenta como alguien que lucha contra el sistema, lo cual hace que los millennials se sientan identificados.

"Eso es muy llamativo sobre todo para un joven que está tratando de reafirmarse, que tiene cierto espíritu de rebeldía, de libertad, de cuestionamiento y AMLO representa no sólo eso, sino también una innovación política y una solución a los problemas del capitalismo", agregó el doctor Galicia.

Arturo Hernández, publicista de 25 años, dice que estas elecciones son un momento para que su generación marque un rumbo diferente del país.

"Creo que es el momento en el que se pueden hacer las cosas diferentes. Con los anteriores gobiernos no han cambiado las condiciones económicas, políticas ni sociales. Solo vemos más violencia, más pobreza. Las cosas simplemente no se están haciendo bien", insiste.

"Será importante que los jóvenes empiecen a estar más conscientes de la justicia y del beneficio común. Eso es lo que necesitamos para tener ese cambio que tanto requiere el país"

Para el doctor Galicia, ahora el principal reto de la juventud será no solo ser impulsor del cambio en México, sino también convertirse en ciudadanos activos que se involucren en la toma de decisiones.

"Creo que los jóvenes mexicanos están en la edad en la que podemos promover que sean ciudadanos participativos en la toma de decisiones, que aporten ideas, que sean críticos y sean miembros activos de la sociedad", asegura.

El especialista dice que hasta ahora los mexicanos han tenido un papel pasivo, donde situaciones como el alza en el precio en las gasolinas o el recorte de las pensiones han pasado sin mayor movilización.

"Por eso creo que será importante que los jóvenes empiecen a estar más conscientes de la justicia y del beneficio común. Eso es lo que necesitamos para tener ese cambio que tanto requiere el país", finalizó.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.