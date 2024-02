Honduras consolida su alianza con Cuba con la contratación de otros 89 médicos

La Secretaría de Salud de Honduras anunció este jueves la llegada de 89 médicos cubanos el próximo día 20 de febrero tras la firma de un convenio con Cuba. Los galenos "serán distribuidos en la red hospitalaria, según las necesidades de atención", indicó la institución en un comunicado.

La ministra de Salud, Carla Paredes, explicó que la contratación corre a cargo de la Secretaría de Planificación Estratégica y no de su cartera, aunque fue ella la encargada de signar el convenio.

La funcionaria no precisó cuánto se pagará al Gobierno de Cuba por cada especialista, pero señaló que será menos que lo que perciben los médicos hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. Obvió, sin embargo, que los sanitarios de la Isla no cobran más del 15% –en el mejor de los casos– de lo que se paga por cada uno de ellos.

"Estamos hablando de un contingente de 89 especialistas, entre cirujanos, ortopedas, neurocirujanos, cirujanos vasculares, cirujanos oncólogos, internistas, psiquiatras, epidemiólogos, médicos de familia y geriatras", dijo la ministra.

Las autoridades hondureñas subrayan en el comunicado que "la brigada humanitaria cubana no afecta a los médicos hondureños, porque son especialistas en ramas carentes en el país", una aclaración con la que se intenta atajar –sin éxito– las críticas de los profesionales y sindicatos autóctonos precisamente el día en que el Colegio Médico de Honduras denunció que hay 30 trabajadores despedidos por motivos ideológicos, acusación que rechaza el Gobierno de Xiomara Castro.

Según Tirzo Godoy, médico y miembro de la asociación profesional, los afectados son personas que no estaban en el censo del Partido Libre, por lo que la cantidad puede aumentar a otros 70. "Hay falta de un debido proceso en los despidos, ya que no se han ofrecido oportunidades de defensa a los médicos afectados. La única razón es la ausencia de registro en el censo del Partido Libre", expuso.

Según su versión, el Colegio Médico respaldará una eventual demanda que puedan presentar los afectados, que no han sido reemplazados "dejando vacantes y críticas en la atención médica. Esta situación amenaza con dejar a la población sin servicios médicos esenciales", añadió.

La ministra de Salud rechazó que la causa de los despidos sea ideológica y afirma que son contratos finalizados que no han sido renovados. "Ahorita mismo, los regionales y directores de los hospitales están enviando la renovación del personal que van a renovar porque el que está en acuerdo ni siquiera llega a nosotros", expuso. No ocultó, sin embargo, que se priorice la contratación por afinidad política. "Si tengo diez médicos y cinco son de mi partido digan, denle una oportunidad a estos chicos que no la tuvieron, recuerden que fueron los primeros en quedar fuera de primera línea", agregó.

El acuerdo de cooperación de Cuba incluye la contratación por dos años de personal especializado para centros oftalmológicos y hospitales geriátricos. "Como instituto de previsión nos hemos adherido a este convenio para habilitar el servicio de geriatría para nuestros afiliados a nivel nacional", dijo Amable de Jesús Hernández, director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

El embajador de Cuba, Juan Roberto Laforte, encargado de firmar por su Gobierno, recordó que no es la primera vez que llegan los médicos de la Isla a Honduras y aseguró que desde que estos arribaron en 1998 al país, tras el huracán Mitch, han atendido 29 millones de consultas y 69.000 cirugías oculares dentro del programa Operación Milagro.

En noviembre, el Colegio Médico de Honduras denunció que estaban llegando cubanos ya sin que él, como organismo profesional, fuera informado, aunque dejó caer la duda de si se trataba de sanitarios. "Estos cubanos no sabemos si realmente son médicos, no sabemos quién avala su profesión", denunció entonces Helga Codina, presidenta del colectivo.

En aquella fecha, y contra lo que indica la ministra de Salud ahora, Codina afirmó que por cada cubano se pagaría lo correspondiente a dos o tres profesionales nacionales, aunque no detalló las cifras que manejaba y si eran solo en salarios o incluyendo lo que se debe aportar para alojamiento y otras contingencias.

"Muchos andan dando consultas (...) y hemos detectado en algunas ocasiones problemas de mal manejo. Este es un riesgo que se corre por andar trayendo extranjeros sin pasar por las debidas normas del país", añadió Codina, que lamentó este tipo de acuerdos cuyo carácter es, a su juicio, político. "Nos oponemos frontalmente a estas decisiones políticas, que solo se toman para ayudar a otro país. Si quieren ayudar, al que tienen que ayudar es a su país, a sus médicos", señaló.

Parte del convenio firmado ayer incluye también el envío de estudiantes de Medicina hondureños –127 médicos generales, en concreto– que viajarán a Cuba para especializarse. "Una vez que concluyan su ciclo académico y regresen a Honduras podrán prestar sus servicios en los ocho nuevos hospitales que construirá la administración Castro", agregó el Ministerio de Salud hondureño.

