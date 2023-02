Honduras entrega salvoconductos a 22 balseros cubanos que llegaron nadando a una isla

Yadira Sánchez es una de las cubanas que el miércoles pasado logró llegar a Islas del Cisne en Honduras. Esta mujer contó al medio local La Prensa que la balsa que construyeron para su travesía se impactó contra unos arrecifes y se rompió, por lo que tuvieron que lanzarse al mar para alcanzar la orilla. "Lo perdimos todo, sólo estamos con la ropa que andamos".

A través de sus redes sociales, la Fuerza Naval de Honduras informó sobre el traslado en un buque de la escuadra naval de 22 migrantes irregulares desde Islas del Cisne hasta el complejo naval de Castilla. A los cubanos, se les brindó "atención médica y se les proporcionó ropa y comida de acuerdo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana".

Las autoridades navales detallaron que tras cumplir con los protocolos, las 22 personas fueron "entregadas en buenas condiciones de salud al delegado de Migración de Trujillo" para definir su condición migratoria.

Yadira Sánchez confirmó a un medio local que el Instituto Nacional de Migración les "otorgó un salvoconducto que les permite permanecer cinco días en Honduras". De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de este año han sido detenidos 2.209 nacionales de la Isla: 884 en el municipio de Trojes, 675 en Danlí, 648 en Choluteca y 2 en Tegucigalpa.

Sánchez junto con otros seis balseros se separaron del resto del grupo. Estos cubanos se encuentran ahora en La Ceiba tratando de llegar a la frontera para continuar con su travesía hacia Estados Unidos. Dijo que abandonaron la Isla el pasado 24 de enero con la idea de un mejor futuro para ellos y sus familias.

#WeeklyWrapUp @USCG crews patrolling the Florida Straits, Windward & Mona Passes prevented more than 60 migrants from entering the U.S. illegally by sea from Feb. 3-10. This does not include the vessel crews convinced to turn around & not take the risk. #DontTakeToTheSea pic.twitter.com/6nIgFN5gTh