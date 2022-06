"Hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto", lamenta el presidente chileno Gabriel Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha vuelto a marcar este jueves el terreno en donde se mueven sus ideas políticas, y sigue pareciendo lejos de Cuba. "Yo provengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora y respeta los derechos humanos de manera irrestricta, sin importar quién sea el gobernante", declaró en entrevista con Telemundo en el marco de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles.

Ahí mismo, aseveró que "hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable", refiriéndose a los detenidos por las protestas de julio del año pasado. De igual manera, tuvo críticas para Estados Unidos, de quien dice que "se ha equivocado" por no invitar a La Habana, Caracas y Managua a la cita.

"Yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libere a los presos políticos de Nicaragua en la cara y prefiero decírselo en una cumbre de igual a igual. Cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año", expresó.

Boric opinó, además, que EE UU aplica un "doble estándar" al esgrimir para no invitar a esos tres países que "no se debe invitar a dictadores a la conversación", porque "no tienen ningún problema en tener relaciones con Arabia Saudita" o "en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel".

A la pregunta de si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien al igual que el chileno criticó las ausencias, se había equivocado al no acudir a la Cumbre, Boric respondió que no es "quién para juzgar" y que él prefiere dialogar y utilizar todos los espacios multilaterales, pues el Estado de Chile no puede darse "el lujo" de perdérsela.

No es la primera vez que el chileno deja clara la distancia, al menos en declaraciones públicas, con la llamada izquierda bolivariana, hija directa del castrismo. Hace meses, en entrevista con la BBC, afirmó: "Yo provengo de la tradición socialista libertaria americanista chilena. Ese es mi espacio ideológico de referencia. Soy un demócrata".

Sus declaraciones le han valido, por ejemplo, las críticas de Nicolás Maduro, quien aludió, sin nombrarlo, al chileno –y a otros nuevos líderes como el colombiano Gustavo Petro o el peruano Pedro Castillo–, metiéndolo en el saco "una izquierda cobarde".

