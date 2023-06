Impiden a un estado mexicano devolver 75.000 dosis de la vacuna cubana que nadie quiere

La secretaría de Salud Federal de México rechazó la devolución de 75.000 dosis de la vacuna Abdala por parte del estado de Coahuila. La fórmula caduca en julio y, aseguró el secretario de Salud estatal Roberto Bernal "la gente no la quiere". El funcionario teme que estos biológicos terminarán descomponiéndose en los hospitales militares y generales, que fueron repartidos principalmente en las localidades de Torreón y Saltillo.

Bernal cuenta que hizo la petición por escrito, pero "no le aceptaron" las vacunas. El Gobierno de México compró sin aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 9.000.000 de dosis a Cuba para ser empleadas como refuerzo contra el covid-19.

Al funcionario estatal le sugirieron juntar a diez personas para usar uno de los frascos, pero a la vez le dijeron que si sólo suministra la fórmula a un solicitante y "nueve se me echan a perder" a la vez le dijeron que, no importaba. "Así me dijeron y lo tengo por escrito", asegura.

El fármaco cubano fue entregado al estado de Coahuila en diciembre de 2022. De 99.200 dosis sólo se usaron 24.200 en casi seis meses. De acuerdo con cifras oficiales, en esta entidad, 2.621.070 personas ya cuentan con su esquema completo de vacunación.

El secretario de salud estatal reconoce que la vacuna Abdala "no está autorizada internacionalmente para ponerla como refuerzo". De igual manera, aclara que no está en contra de esta alternativa que compró México a la Isla, pero "si la gente me pregunta (si está reconocida por la OMS), yo tengo que ser honesto".

La falta de reconocimiento internacional, asume Bernal, fue el factor para que la gente no confiara en esta alternativa: "Lo que requiere la población ahorita son refuerzos y el autorizado mundialmente por instancias serias es la bivalente".

Bajo el argumento de "expediente reservado", el Gobierno de México blindó la información sobre el gasto público que representó la compra de la vacuna Abdala a la Isla. No hay datos oficiales sobre cuántas dosis se han enviado a los estados, las vacunas que han empleado ni su caducidad.

En un intento por emplear el mayor número de dosis cubanas, este biológico se ha aplicado en algunos centros penitenciarios y se ha ofrecido a maestros, pero los profesores sobre todo en los estados, han rechazado la opción.

En mayo pasado, Abdala recibió una opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas, dependiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para ser empleada en menores de 11 años. Sin embargo, este diario confirmó que en los estados se sigue aplicando la dosis de Pfizer.

