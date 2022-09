México compra a Cuba nueve millones de vacunas contra el covid para niños sin aval de la OMS

El Gobierno de México compró a Cuba nueve millones de dosis de la vacuna Abdala, contra el covid-19, a pesar de no haber sido avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este candidato vacunal se aplicará a 3.000.000 de niños de entre 5 y 11 años de edad.

López-Gatell omitió hablar de los costos por cada dosis en su intervención dentro de la conferencia habitual que ofrece el presidente de México desde Palacio Nacional cada mañana, y se limitó a detallar que a cada uno de los niños se les aplicarán tres dosis.

El pasado mes de abril la OMS aceptó la documentación enviada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba sobre Abdala. El candidato vacunal pasó, así, de "expresión de interés bajo revisión" a "aceptado", pero sigue careciendo de una certificación para su aplicación. En la Isla a la población pediátrica se les empezó a inmunizar con dosis de Soberana 02.

Esta falta de aval por parte de la OMS es el principal reclamo de especialistas que han manifestado su malestar por la compra de vacunas cubanas. La desorganización en la Isla ha llevado a señalar a Abdala como el principal candidato vacunal con una eficacia del 92,28%. Recientemente se informó que se estudia la seguridad y su efectividad en niños de entre seis y once meses.

López-Gatell omitió hablar de los costos por cada dosis en su intervención dentro de la conferencia habitual que ofrece el presidente de México desde Palacio Nacional cada mañana

La directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Verena Muzio, pregonó, además, un estudio clínico en embarazadas, viendo los resultados en ellas y en el niño cuando nace desde el punto de vista de la seguridad, el desarrollo y de la respuesta inmune recibida por transferencia pasiva de anticuerpos.

Mientras que a Soberana 02 y Soberana Plus las ha situado en el ámbito local. Otros dos candidatos -todavía en estudio- son los denominados Soberana 01 y Mambisa, esta última concebida para su aplicación nasal.

La doctora en Ciencias Médicas en la Universidad de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, advirtió en sus redes sociales sobre la aplicación del candidato vacunal cubano para niños que "no existen estudios que avalen el uso de Abdala en menores de edad y que tenga uso pediátrico, por lo que es incomprensible que se quiera aplicar en este grupo etario por un tema que puede ser relacionado con la austeridad".

"No existen estudios que avalen el uso de Abdala en menores de edad y que tenga uso pediátrico, por lo que es incomprensible que se quiera aplicar en este grupo etario", dijo Laurie Ann Ximénez-Fyvie

"No dudo que la vacuna Abdala pueda ser segura y eficaz", advirtió en mayo el infectólogo y ex comisionado contra la influenza en México Alejandro Macías. "La seguridad se adquiere a través del conocimiento de los estudios que avalan a un producto biológico y creo que en este caso no son suficientes, por desgracia. No contamos con esos elementos de la vacuna, particularmente en niños".

Similar ha sido la postura del especialista Francisco Moreno, quien en su cuenta de Twitter ha manifestado su postura. "Los problemas de salud en México no se resuelven contratando médicos cubanos", precisó el jefe del programa contra el covid-19 de los prestigiosos hospitales privados ABC. "La falta de vacunas en menores no es excusa para usar Abdala, la vacuna cubana contra covid-19 para los niños. Una vacuna no aprobada por la OMS. La política sigue enfermando la salud de México".

Con estas credenciales, la Administración de Andrés Manuel López Obrador anunció en el mes de mayo la adquisición de estas vacunas, la continuidad de las becas de especialidades para estudiantes de medicina mexicanos y la contratación de médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya se encuentran en México.

Esta relación entre México y la Isla se ha sustentado en la polémica en la que el más beneficiado ha sido el régimen. Así lo muestra el pagó de 1.500.000 de dólares que recibió el Gobierno de Cuba por los estudiantes de Medicina becados en la Isla durante el año 2021.

El dinero fue transferido en 2021 a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., "una empresa del Gobierno de La Habana acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados".

La última semana de agosto, el presidente de la asociación Prisoners Defenders, Javier Larrondo, denunció el envío de "agentes de la Seguridad del Estado" entre los 641 médicos contratados por México en Cuba. Según se indicó, el programa de facultativos es una tapadera para el desarrollo de tareas políticas y militares en favor del Gobierno mexicano.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.