Pese a la polémica, México contratará a 500 médicos cubanos y comprará vacunas sin aval de la OMS

El Gobierno de México anunció este lunes la contratación de más de 500 médicos cubanos y la adquisición de vacunas contra el covid-19 para aplicar a niños de dos años en adelante.

Según aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria, son parte de los acuerdos de salud alcanzados con su homólogo Miguel Díaz-Canel durante su visita a la Isla.

López Obrador aseguró que México tiene "déficit de especialistas" y hay sanitarios que no quieren trasladarse a zonas alejadas, por lo que los pediatras cubanos tendrán como base de labor "la Montaña de Guerrero", uno de los puntos más conflictivos del país, no solo por ser la zona más pobre –con índices similares a los del África profunda–, sino por la presencia de varios cárteles que se disputan el trasiego de droga, que la convierten en un foco permanente de inseguridad, así como otros problemas, como la venta de niñas en matrimonio en algunas comunidades indígenas.

López Obrador aseguró que no ha recibido "ningún reclamo": "Siempre que hablo con el presidente (Joe) Biden sale el tema de que es una relación entre iguales"

Además, anunció la adquisición de dosis cubanas contra el covid que aún no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplicar a niñas y niños.

Al ser cuestionado sobre cuál de las vacunas sería, contestó: "Abdala, creo que esa es la denominación". En la Isla se aplicó una combinación de Soberana 02 y una del Soberana Plus para pediátricos de dos años en adelante.

En cuanto a los posibles problemas que pueda causar esta ayuda a Cuba en las relaciones de México con Estados Unidos, López Obrador aseguró que no ha recibido "ningún reclamo": "Siempre que hablo con el presidente (Joe) Biden sale el tema de que es una relación entre iguales y que ellos son respetuosos de la soberanía de México".

Las declaraciones del presidente mexicano no tardaron en levantar reacciones en contra. "Es un convenio que no beneficia en nada a México y sí nos va a costar, desde dinero del erario, hasta salud (si no es que vidas)", señaló en sus redes sociales el consultor para temas sanitarios Xavier Tello. "Médicos generales yendo a hacer residencias a Cuba. Esto ya se propuso (impuso) desde el año pasado y fue un fracaso", dijo Tello, refiriéndose al fiasco de las becas del Conacyt para estudiar en la Isla.

"Este verdadero absurdo, es solo una manera de validar el comercio humano y la esclavitud que promueve la dictadura, con los médicos de la Isla", sentenció el especialista.

López Obrador aseguró que México tiene "déficit de especialistas" y hay sanitarios que no quieren trasladarse a zonas alejadas, por lo que los pediatras cubanos tendrán como base de labor "la montaña de Guerrero"

"La política sigue enfermando la salud de México", expuso en su cuenta de Twitter el médico internista, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020 Francisco Moreno Sánchez. "Los problemas de salud no se resuelven contratando 500 médicos cubanos".

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, investigadora en microbiología, calificó de "increíble" la decisión del Gobierno de México, precisamente unos días después de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) haya sido señalado por obligar a renunciar a médicos que tenían un contrato con otra dependencia, cuando esto no está estipulado en la ley.

La contratación de galenos de la Isla ha estado marcada por la opacidad y la polémica. En 2020 se enviaron brigadas, según las autoridades mexicanas, en apoyo a la pandemia por el coronavirus. Colegios y la opinión pública los cuestionó por no estar preparados para afrontar la emergencia sanitaria, trabajar poco y que su presencia costó casi ocho millones de dólares. Este sábado, la propia prensa oficial cubana dio la cifra exacta de médicos que envió a México para esa contingencia, entre 2020 y 2021: 1.479.

Para contratar a 585 de ellos, "sin título", según denunció en septiembre de 2021 el opositor Partido Acción Nacional (PAN) México y Cuba "orquestaron un fraude" de 255.873.177 millones de pesos (unos 12.692.940 millones de dólares) en detrimento del presupuesto de Salud de México.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, publicó documentos obtenidos a través del portal de transparencia y precisó que cada sanitario cubano los contribuyentes desembolsaron unos 21.700 dólares, mientras que un galeno mexicano gana en el Instituto Mexicano del Seguro Social unos 843 dólares.

