El trabajo de los médicos cubanos en la Ciudad de México fue "voluntario", dicen las autoridades locales

Una auditoría a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reveló que el pago a la primera brigada de médicos cubanos que trabajó en la capital mexicana, entre abril y julio del pasado año, fue directamente al Gobierno cubano debido a que el trabajo de los sanitarios fue "voluntario".

El informe, presentado ante el Congreso local, especifica que el gobierno de la Ciudad de México entregó a La Habana 135.875.081 pesos mexicanos (más de siete millones de dólares), "sin contar los gastos de alojamiento y alimentación". La secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano, aclaró "que el pago solo fue entre gobiernos, ya que el trabajo de los médicos cubanos era voluntario", publicó el pasado viernes la plataforma Expansión Política.

En la revisión del Presupuesto de Egresos se resaltó que el mayor gasto de la cantera fue en atenciones urgentes, "así como en la adquisición de materiales, suministros, servicios generales, donativos y transferencias al extranjero por el apoyo recibido de Cuba".

Con anterioridad, López Arellano había defendido la presencia de los sanitarios cubanos: "Es un trabajo voluntario, ellos ya han venido en otros momentos como en el sismo de septiembre de 2017. Hay un reconocimiento de estas brigadas del personal de salud en el mundo que contribuyen a enfrentar epidemias y situaciones críticas en los países", declaró a Animal Político.

La funcionaria fue abordada a raíz de que organismos internacionales, entre ellos la ONU, señalaban que la labor que realizan los médicos cubanos en el exterior podría constituir un trabajo forzoso. Sin embargo, López Arellano, recalcó que la tarea que realizaban en Ciudad de México era un "trabajo voluntario" y "profesional".

A mediados de marzo se supo que el pago total por el servicio médico de la Isla fue de 150.759.867 pesos mexicanos (casi ocho millones de dólares). La información fue proporcionada al medio digital mexicano La Silla Rota solamente a través de una solicitud al portal de transparencia InfoCDMX –al que las instituciones públicas están, en principio, obligadas a contestar por ley– y después de una espera de medio año (iniciaron la solicitud el 8 de septiembre, aseguran).

Según ese medio, en las cifras que dio el gobierno capitalino inicialmente no se incluían el hospedaje ni la alimentación de los cubanos, que también corrieron por parte de México: 14.884.785 pesos (unos 744.000 dólares).

No es la única incongruencia de datos que presentó la contratación de las misiones cubanas a México. Las últimas cifras hechas públicas solo se refieren a 585 sanitarios que sirvieron en la capital, no a los casi 200 más que estuvieron destinados en Veracruz en las mismas fechas, de cuyo gasto no se sabe nada.

Tampoco se conoce cuánto ha pagado el Gobierno de México por el medio millar de médicos que llegó en diciembre pasado y regresó a la Isla en varios grupos entre marzo y mayo de este año. Según el doctor Julio Guerra Izquierdo, enviado a la capital mexicana en ese grupo, cuando llegaron la letalidad en las instituciones en las que trabajaban –casi todas militares– se encontraba en un 27%. "Con el trabajo arduo de nuestros colaboradores, se pudo reducir al finalizar, a los cuatro meses, al 9,7% la letalidad", aseguró al regresar a la Isla, sin aportar ninguna documentación que apoyara sus afirmaciones.

La importación de brigadas Henry Reeve por parte de México ha estado caracterizada por la polémica y la opacidad. Una docena de asociaciones médicas mexicanas publicaron en junio último una carta dirigida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la que protestaban por la contratación de los cubanos, que consideraban "una falta grave en contra de los profesionales de la salud". Además, una investigación llevada a cabo por el portal Latinus reveló que los sanitarios cubanos trabajaron indocumentados.

