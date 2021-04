La policía de Islas Caimán desaloja a los cubanos atrincherados en un carguero

El grupo de cubanos que permanecía atrincherado en el barco MV Bulk Freedom en el puerto de George Town, en Islas Caimán, fue desalojado la noche de este jueves por las Fuerzas Especiales y trasladado a una instalación de cuarentena atendida por el Gobierno.

Los 11 cubanos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 4 de abril por el Control de Aduanas y Fronteras (CBC, por sus siglas en inglés), tras desarmar el dispositivo electrónico que los mantenía localizados ante las autoridades. Fueron encontrados este martes y llevados al puerto de George Town por el carguero MV Bulk Freedom, según The Cayman Compass, cuando navegaban a la deriva en una embarcación, a unos 90 kilómetros al oeste de Gran Caimán.

En un video que circuló en Facebook quedó registrado el momento en que los agentes entraron a la sala de comunicaciones del barco donde permanecían los migrantes y procedieron con el desalojo. El material fue publicado por el cubano Javier Freites, quien es asilado en territorio caimanés y se unió al grupo junto a su esposa de origen dominicano y la bebé de ambos.

Los videos que compartió Freites en la red social fueron bloqueados horas después y la noche de este jueves el cubano denunció que le cortaron el servicio telefónico en su celular de Islas Caimán.

Quedó registrado el momento en que los agentes entraron a la sala de comunicaciones del barco donde permanecían los migrantes y procedieron con el desalojo

Un comunicado del CBC detalló que la bebé de Freites y Érica Álvarez-Freites presentó fiebre y fue reportada como enferma por su madre, pero la pareja "se negó a dejarla salir para recibir atención médica" y solicitaron que llevaran a un médico a bordo para que atendiera a la menor.

Un día antes del desalojo, el capitán del MV Bulk Freedom declaró a la prensa local que no estaba dispuesto a llevar a los migrantes e insistió en que debían desembarcar en Islas Caimán. Según dijo, no podía continuar el viaje por temas de salud e higiene, y recalcó que la estructura y características del barco no permite más de 25 personas a bordo.

El CBC confirmó que los desalojados fueron 13 personas, 10 hombres, dos mujeres y una bebé puesto que, en horas de la mañana del miércoles, uno de los cubanos había abandonado la embarcación "por problemas de salud" y fue puesto en cuarentena.

Sobre la fuga de los cubanos, que llegaron tiempo atrás a Islas Caimán en una precaria embarcación, las autoridades habían comunicado que las últimas señales de los dispositivos electrónicos fueron recibidas por el Departamento de Comunicaciones de Seguridad Pública la noche del pasado domingo y desde entonces no se sabía dónde estaban.

Las autoridades, según el diario local Cayman News Service, están obligadas a estudiar las solicitudes de asilo y procesarlas o deportar a su país de origen a aquellos que no pidan refugio. Ambas opciones demoran y, como resultado, el Gobierno debe brindar apoyo a los migrantes mientras permanecen supervisados por la agencia de control fronterizo.

El Gobierno caimanés aloja a los migrantes en la comunidad con dispositivos electrónicos debido a que no cuenta con un centro de detención que cumpla con los estándares de derechos humanos.

El CBC informó que los cubanos no son "prisioneros y no tienen restricciones de movimiento" y que trabajan con otras agencias, incluida la Guardia Costera, para investigar el incidente.

