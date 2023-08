JetBlue suspenderá sus vuelos entre Cuba y EE UU a partir del 17 de septiembre

La aerolínea estadounidense JetBlue suspenderá todas las conexiones a la Isla el próximo 17 de septiembre, debido a "cambios en el panorama regulatorio y restricciones a la capacidad de nuestros clientes para ingresar a Cuba", según un comunicado de la empresa difundido por CNN este jueves.

"Esperamos retomar nuestro servicio a La Habana y continuar buscando oportunidades dentro de Cuba en caso de que viajar sea más asequible en el futuro", añadió la empresa.

La aerolínea también comunicó que proporcionará los "reembolsos completos automatizados a los clientes afectados por la suspensión".

Dejar de operar en Cuba, aseguró JetBlue, permitirá enfocar conexiones con rutas de "mayor rendimiento" y donde el servicio "es creciente".

La aerolínea JetBlue fue la primera en operar un vuelo comercial entre los dos países en 2016 tras más de 50 años de prohibiciones para viajar a Cuba desde EE UU. La conexión aérea fue un símbolo del deshielo entre ambas naciones que restauraron relaciones diplomáticas en julio de 2015.

Desde 2022, se han dado varios casos de cubanos residentes en la Isla que han sido impedidos de volar desde EE UU. El régimen de La Habana ha notificado a aerolíneas como American Airlines y Southwest que algunos ciudadanos no pueden entrar al país, como fue el caso de las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, a quienes no se les permitió abordar los vuelos de regreso.

El turismo a la Isla tampoco ha podido recuperarse tras la pandemia y los viajeros estadounidenses han optado por otros destinos en la zona, como Cancún, en México, y República Dominicana, debido a la crisis económica que azota Cuba, los altos precios de sus paquetes turísticos y los problemas en infraestructuras básicas como carreteras, comercios y conectividad a internet.

A 14ymedio han llegado innumerables testimonios de vuelos que parten o llegan a la Isla prácticamente vacíos en las rutas que enlazan ciudades cubanas y estadounidenses.

En septiembre pasado, JetBlue había presentado una solicitud para incrementar su número de vuelos a Cuba ante el Departamento de Transporte EE UU consiguiendo 14 conexiones desde el sur de Florida.

