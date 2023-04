Juan Guaidó denuncia en un vuelo a EE UU haber sido sacado de Colombia

(EFE).- El opositor venezolano Juan Guaidó denunció este martes haber sido sacado de Colombia en un vuelo a Estados Unidos, después de que la "persecución" y las "amenazas" del Gobierno de Nicolás Maduro "se extendieron" al país andino, a donde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en la conferencia sobre el diálogo venezolano.

La Cancillería colombiana, no obstante, señaló en un comunicado que "en horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche".

Guaidó ya habría adquirido el pasaje de avión a Miami, por lo que el Gobierno colombiano, negó que "haya dispuesto un avión" para trasladarle

Guaidó ya habría adquirido el pasaje de avión a Miami, por lo que el Gobierno colombiano, negó que "haya dispuesto un avión" para trasladarle.

"Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia", dijo el ex diputado, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Guaidó señaló que viajó en un vuelo comercial a EE UU ante las "amenazas" a su familia por parte del "régimen de Maduro", un hecho del que dará "más detalles" en las próximas horas.

El político aseguró que había ido a Colombia para "llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución" y agregó que espera que la veintena de países invitados a la conferencia internacional convocada por el presidente Gustavo Petro, para desatascar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y el antichavismo, "puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de los que están siendo perseguidos hoy".

El veto de salir del país, burlado por Guaidó en, al menos, tres ocasiones, responde a una petición del fiscal general, Tarek William Saab, tras la apertura de una investigación preliminar, al considerar que el opositor había liderado una acción "en detrimento de la patria venezolana", a la que, en los últimos años, se han sumado un número indeterminado de pesquisas en torno al antichavista.





A la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que se llevará a cabo a instancias del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron invitados 20 países, entre los que no se encuentra la nación caribeña

A la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que se llevará a cabo a instancias del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron invitados 20 países, entre los que no se encuentra la nación caribeña, protagonista ausente, que no estará representada por ninguna de las partes.



No obstante, el opositor, que no salía de Venezuela desde febrero de 2020, cuando regresó de una gira internacional que lo llevó a Europa y Estados Unidos, llegó a Colombia la mañana de este lunes, con el objetivo de reunirse con las delegaciones que participarán en la conferencia, así como con la diáspora venezolana en el país andino, según explicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.



Desde hace semanas, el opositor había venido denunciando la "intención" de las autoridades venezolanas de detenerlo, alegando delitos de corrupción que él niega y sobre los que dio explicaciones que, si bien han resultado convincentes para algunos, suenan poco creíbles para sus detractores, que se han multiplicado en los últimos años.



Esto ha levantado voces que aseguran que, esta vez, Guaidó se ha ido para no volver, al menos, de momento.

El oficialismo de Venezuela, mientras tanto, informó este lunes de que uno de sus objetivos en el diálogo con la oposición, congelado desde noviembre pasado, es que se detengan procesos judiciales contra el país, como el que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.



El jefe de la delegación chavista en las negociaciones de México, Jorge Rodríguez, explicó que el Ejecutivo "tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo" y "de avanzar para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad".





El oficialismo de Venezuela informó de que uno de sus objetivos en el diálogo con la oposición, congelado desde noviembre pasado, es que se detengan procesos judiciales contra el país

"Que las políticas de lawfare (persecución judicial), de ataques, a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la CPI se detengan porque afectan a nuestros líderes más importantes", señaló el diputado, presidente de la Asamblea Nacional, durante el programa de televisión de Maduro, transmitido por el canal estatal VTV.



Aseguró que estos planteamientos han sido explicados a representantes de algunos de los países que participarán en la conferencia de Bogotá.



Además de detener las causas judiciales en tribunales internacionales, el chavismo busca "el levantamiento de todas las sanciones" contra Venezuela y recuperar el dinero del país "que está robado, ilegalmente retenido o secuestrado" en el extranjero, así como el control sobre Citgo, la filial de la petrolera Pdvsa en EE UU.



Rodríguez reiteró que, a través de las negociaciones, también pretenden obtener la excarcelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, procesado en Estados Unidos por el delito de conspiración para lavado de dinero.



El negociador insistió en que las conversaciones fueron "violentadas" por la oposición, con la que, en noviembre pasado, firmaron un acuerdo social que busca descongelar dinero del país en el exterior para ser invertido, a través de un fondo manejado por Naciones Unidas, en educación, salud y otras áreas críticas, algo que no se ha materializado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.