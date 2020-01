Guaidó trata de recuperar el Parlamento y el chavismo convoca a rodear la sede

(EFE).- El líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela, pidió este sábado a sus simpatizantes estar pendientes de su estrategia para recuperar la sede del Parlamento la próxima semana, mientras el chavismo gobernante convocó a rodear esa cámara.



"Como también aquí hace falta estrategia, ustedes estén muy pendientes del día donde vamos y cuando vamos a sesionar para que todos juntos vayamos al Parlamento nacional a abrir las puertas del Palacio Federal y pronto de Miraflores (sede del Ejecutivo)", dijo Guaidó frente a unos 200 simpatizantes en el oeste de Caracas.



La próxima semana, aseguró, la mayoría opositora que le respalda y reeligió el domingo pasado como presidente del Legislativo acudirá a la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aunque, matizó, la directiva puede fijar el día y el lugar del debate.



"Con lo que sí contamos es con el respaldo de los venezolanos (...) Todos tenemos que empujar y vamos a empujar para adelante", subrayó mientras el público aplaudía y gritaba "Sí se puede".

El opositor adelantó que mañana hará anuncios "para recuperar la señal de Telesur", el canal multiestatal de televisión fundado hace 14 años

El opositor adelantó que mañana hará anuncios " para recuperar la señal de Telesur", el canal multiestatal de televisión fundado hace 14 años que cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.



Según Guaidó, esa emisora que defiende al Gobierno de Nicolás Maduro y a sus aliados políticos en el mundo "promueve a grupos terroristas".



"Ustedes se imaginan en todo el continente ya no una señal que miente, que busca la desigualdad, la desinformación, que promueve a grupos terroristas", dijo.



El dirigente de oposición ve "inverosímil" una negociación con el Gobierno pese a que se encuentra en el país una delegación de Noruega, país que fue intermediario en diálogos anteriores.



"Al final del día no es que no queramos una negociación, es que la vemos inverosímil porque los señores estos (del Gobierno) una y otra vez se han burlado de nosotros", afirmó.



El propio equipo de comunicaciones de Guaidó informó este viernes sobre la visita de la delegación noruega, si bien entonces rechazó reabrir un proceso de diálogo y se negó a reunirse con la comisión al considerar que el chavismo "ha impedido toda solución negociada".



Insistió en que para los ciudadanos es "evidente" que existen varias posibilidades para poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, y aseguró que lo importante es "salir de esto".



Por eso, Guaidó afirmó que si le garantizan "que mañana esto se terminó" y dicen "que la vaina es a piedra, papel o tijera o una partida de softbol", acepta.



Al ser preguntado si "ha habido contactos directos" con el Gobierno, respondió con un tajante "no".

El chavismo gobernante llamó este sábado a "rodear" la sede del Parlamento venezolano el próximo martes

El chavismo gobernante llamó este sábado a "rodear" la sede del Parlamento venezolano el próximo martes, cuando está prevista una sesión que todavía no se sabe cómo transcurrirá debido a la disputa por la presidencia de la Cámara entre Guaidó y Luis Parra, un disidente de su coalición respaldado por el oficialismo chavista.



"Cuando lleguemos ahí al Palacio Federal Legislativo, bueno, rodear el palacio, ahí nos vamos a encontrar nosotros con los compatriotas diputados del bloque de la patria (...) Ahí nos vamos a encontrar todos rodeando el palacio", dijo el dirigente chavista Darío Vivas, durante un encuentro con la militancia oficialista.



El también vicepresidente del partido gobernante PSUV dijo que quienes respaldan a Maduro deben "prepararse para la máxima movilización" porque, advirtió, la mayoría opositora de diputados tratan de sacar sus confrontaciones hacia las calles de Caracas.



"Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que nada ni nadie acabe con la tranquilidad de nuestro pueblo", remarcó, e insistió en que la disputa por el control del Legislativo es una "confrontación de la derecha".



Por su parte, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, dijo a los presentes en el mismo acto, que fue transmitido por el canal estatal VTV, que los chavistas están "condenados a ir de batalla en batalla" y "obligados a ir de victoria en victoria".

Parra, que en público se declara opositor, dijo haber sido electo el pasado domingo como jefe de la Cámara con apoyo de la bancada chavista

"No nos vamos a cruzar de brazos, las batallas van a continuar", subrayó.



Parra, que en público se declara opositor, dijo haber sido electo el pasado domingo como jefe de la Cámara con apoyo de la bancada chavista en una tensa sesión a la que Guaidó y varias decenas de los legisladores opositores no pudieron ingresar tras ser retenidos horas por cordones de la Policía militarizada.



Con todo, Guaidó fue reelegido por la mayoría opositora de la Cámara con 100 de los 167 votos en juego, en una sesión paralela celebrada en la sede en Caracas del diario El Nacional.

________________________