El Kremlin tacha de 'absurda' la información sobre una nube radiactiva tras explosión

(EFE).- El Kremlin tachó este martes de "absurda" la información sobre la supuesta aparición de una nube radiactiva en el norte de Rusia después de la explosión el 8 de agosto en un polígono militar de la zona.

"Eso ya de por sí es bastante absurdo", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al comentar la publicación en las redes sociales de un mapa sobre cómo se habría desplazado la presunta nube radiactiva que generó el accidente en las inmediaciones de Severodvinsk, la principal base naval rusa en el Ártico.

Según fuentes oficiales, el suceso causó la muerte de siete personas, entre ellos cinco ingenieros de la agencia atómica Rosatom, dejó varios heridos y provocó alarma entre la población local.

El secretario ejecutivo de la Organización para la Prohibición Total de Ensayos Nucleares, Lassina Zerbo, denunció previamente que varias estaciones de monitoreo de la radiactividad en Rusia dejaron de transmitir datos tras el accidente y publicó en Twitter un mapa con el desplazamiento "potencial" de la nube que se habría generado tras la explosión.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls