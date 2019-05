Leales a Maduro atrincherados en la embajada venezolana en EE UU logran frenar su desalojo

(EFE).- Los activistas a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los que EE UU ordenó abandonar la embajada de ese país en Washington, lograron frenar este lunes su desalojo del edificio diplomático después que fuerzas de seguridad estadounidenses abrieran la entrada por la fuerza.

El Gobierno de Donald Trump ordenó la tarde de este lunes a los activistas que permanecen desde hace semanas en la embajada venezolana que evacuaran de inmediato del edificio a petición de los enviados en Washington del líder opositor Juan Guaidó.

"Cualquier persona que rechace cumplir con estas solicitudes y órdenes de salir de la propiedad (la) estarán traspasando en violación de las leyes federales y del Distrito de Columbia, y serán arrestadas e imputadas criminalmente", se advertía en la orden que fue entregada por agentes federales a los activistas.

"EE UU no reconoce autoridad al anterior régimen de Maduro, o a ninguno de sus exrepresentantes, para permitir a individuos la entrada legal, la permanencia en la propiedad o la toma de ninguna otra acción en la propiedad", añadía.

Algunos optaron por abandonar el recinto diplomático, pero cuatro de ellos decidieron seguir en su interior dispuestos a "resistir" y a ser por lo tanto "detenidos" por las autoridades ante una orden de evacuación que calificaron de "ilegal".

Entrada ya la noche, las autoridades forzaron la entrada de la embajada y varios policías se agolparon en la puerta, en lo que parecía ser el inicio del anunciado desalojo de la legación.

Sin embargo, la intermediación de los abogados de los activistas hizo que minutos después los policías cerrasen la puerta y permitiesen a las cuatro personas permanecer en el edificio diplomático.

Aunque las autoridades no dieron explicaciones sobre su decisión de no evacuar por el momento la embajada, una de las abogadas, Mara Verheyden-Hilliard, dijo a periodistas que los policías recularon al reiterarles que el desalojo hubiese supuesto una violación de las leyes internacionales.

Por su parte, el "número dos" de Guaidó en Washington y enviado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, dijo a Efe que el desalojo es una cuestión "de horas" y que EE UU está siguiendo el "debido proceso".

Fueron precisamente Tarre y el enviado de Guaidó a Washington, Carlos Vecchio, a los que el Gobierno de Trump reconoce como legítimos representantes de Venezuela en EE UU, los que pidieron el desalojo de los activistas.

Estos activistas ingresaron a la embajada de Venezuela en Washington hace semanas tras la marcha de los últimos diplomáticos de Maduro para evitar así que Vecchio y Tarre tomasen el recinto como ya habían hecho con otros edificios diplomáticos en EE UU.

El control de la embajada en Washington ha enfrentado durante días a estos activistas que la ocupan con venezolanos partidarios de Guaidó, que han permanecido en el exterior del edifico bloqueando la entrada de alimentos y otros suministros.

En los últimos días, además, las autoridades de EE UU habían cortado la electricidad y el agua del recinto.

Estos enfrentamientos se repitieron este lunes, cuando decenas de partidarios de Guaidó acudieron a la embajada ante la posibilidad de un inminente desalojo y profirieron insultos a los activistas y les molestaron con luces y sirenas.

En Bogotá, mientras tanto, se celebraba la Cumbre Concordia de las Américas, donde la crisis política, social y económica de Venezuela acaparó los debates y donde llovieron críticas al régimen de Maduro y otros, como los de Cuba y Nicaragua, por sus atropellos a la democracia.

En esta cita, que durante dos días reúne a líderes políticos, empresariales y académicos de las Américas, la secretaria de Estado adjunta de EE UU para Latinoamérica, Kimberly Breier, condenó a los gobiernos "autoritarios y represivos" del continente americano.

"En Venezuela la dictadura de Maduro ha destruido el país y ha creado una crisis devastadora en lo político, social y económico. Es un régimen aislado que se aferra al poder día tras día, que no resuelve los problemas por la vía legítima", manifestó.

Iván Duque afirmó durante el foro que los gobiernos latinoamericanos no pueden adoptar una posición pasiva frente a la crisis que aqueja al país petrolero.

"Cuando uno ve una tragedia humanitaria no puede estar en ningún lugar pasivo y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura y se restablezca el orden institucional", dijo Duque.

Aseguró que la crisis en Venezuela y el éxodo que genera inciden en el rumbo de Colombia, pues está relacionado con "la política exterior y lo que ocurre con la región".

La crisis venezolana ha obligado a 1.260.594 personas a buscar refugio en territorio colombiano, de los cuales 770.975 lo han hecho de forma regular y los restantes 489.619 de manera irregular, según cifras de Migración Colombia.

Por su parte, el senador estadounidense Rick Scott dijo que espera que Venezuela no se convierta en una nueva Siria y afirmó que Maduro "lleva a cabo un genocidio" en su país.

"No podemos abandonar al pueblo, no podemos permitir que Maduro siga con el genocidio, no podemos dejar que Venezuela se convierta en Siria, no podemos permitir que esa amenaza inminente siga", manifestño el senador republicano.

Scott, quien fue gobernador de Florida entre 2011 y 2019, consideró que la comunidad internacional debe luchar por lograr "un nuevo día y con libertad" en Venezuela.

En la Organización de Estados Americanos se aprobó también ayer una resolución para pedir la "inmediata libertad" del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Édgar Zambrano, detenido el pasado miércoles.

Doce de los 34 miembros activos de la OEA se ausentaron de la cita en protesta por la presencia del venezolano Gustavo Tarre, representante del autodeclarado presidente encargado del país, Juan Guaidó, en el organismo y que desde principios de abril ocupa el asiento de Venezuela.

El texto resuelve "rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración del Estado de derecho y de la división de poderes".

Además, la resolución condena "la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano Ramírez, exigiendo su inmediata libertad".

También pide "el cese de la persecución y hostigamiento de los diputados indebidamente procesados, y que se garantice la protección de su integridad física y de sus familiares".

