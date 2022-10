Liberados 40 cubanos con orden de deportación que habían sido detenidos en Florida

El Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) de Estados Unidos liberó este sábado a al menos 40 cubanos con carta de deportación que fueron detenidos la semana pasada cuando cumplían con su cita migratoria, informó en sus redes sociales la senadora demócrata Annette Taddeo tras contactar con personal de la Administración de Joe Biden. "Ahora tenemos que asegurar que esto jamás suceda de nuevo".

Taddeo, quien compite con la republicana María Elvira Salazar por el escaño en el Distrito 27 de Florida, instó a los demócratas y a los republicanos a "permanecer unidos con el exilio cubano".

"Revisaron mi caso y me dijeron que no sabían por qué estaba preso, porque no tengo delito en la calle, no tengo delito de nada", contó Yariel Pérez, el primer cubano liberado, a Telemundo 51 Miami. "Yo iba para el trabajo. A las seis de la mañana (de lunes) me cogió Inmigración sin explicación de nada, me metieron preso hasta el día de hoy".

"Todos serán liberados", les dijo Pérez a los familiares de otros cubanos que permanecían afuera del Centro de Detención de Krome, que notaron que les habían colocado un localizador en el tobillo.

José Manuel Martínez, otro de los cubanos detenidos, se mostró sorprendido. "Tengo mi miedo creíble aprobado, yo fui perseguido por el gobierno de Cuba, cuando se aprobó el miedo creíble. Yo estoy marcado en la primera casilla", detalló que "el gobierno de EE UU admite que yo esté dentro a través de un Parole. Eso me lo dio ICE firmado por una oficial y visto y aprobado por un juez de inmigración".

"Revisaron mi caso y me dijeron que no sabían por qué estaba preso, porque no tengo delito en la calle, no tengo delito de nada", contó Yariel Pérez, el primer cubano liberado

El abogado de inmigración Wilfredo Allen indicó a América TeVé que él tenía conocimiento de que en Florida, New Jersey y Arizona había cubanos con la categoría i220b quienes esta noche temen ser deportados a Cuba. El letrado aclaró que se trata de una orden de supervisión, pero no de una "entrada legal" y siempre lleva el "riesgo de la deportación".

Allen precisó que los cubanos siempre tienen una última defensa: Presentar una moción de "suspensión de deportación" que se solicita por medio del Formulario I-246, por lo que recomendó acudir con un abogado a la cita migratoria.

La detención de cubanos y amenaza de deportación generó incertidumbre, debido a que la expulsión desde EE UU a la Isla en vuelos de ICE se suspendió en diciembre de 2020. El Gobierno cubano se ha negado a aceptarlo, incluso pese a que en abril pasado, la Administración de Biden pidió aceptar a los deportados a cambio de tramitar los visados en La Habana.

La congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Annette Taddeo se unieron a los reclamos de familiares y otros políticos locales para que los nacionales de Cuba fueran liberados, situación que se inició la noche del sábado y fue considerada "una gran victoria" del exilio por el periodista Mario J. Pentón.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.