López Obrador recibe apoyo pero también críticas tras dar positivo a covid-19

(EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este domingo dio positivo al covid-19, ha recibido tanto apoyo como críticas al ser diagnosticado mientras se encontraba en una gira de trabajo.

Tras darse a conocer su contagio, la noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, dado que el mandatario, de 67 años, ha sido durante meses criticado por no usar mascarillas y continuar, en buena medida, con una intensa agenda alrededor del país, que se encuentra en un momento crítico debido a la pandemia.

Buena parte de su gabinete y miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salieron en bloque a desear una pronta recuperación del mandatario.

"Señor presidente López Obrador, sabemos de su fortaleza y tenaz actitud frente a las adversidades. Quienes integramos la Guardia Nacional le deseamos pronta recuperación", escribió en Twitter Luis Rodríguez Bucio, comandante de esa fuerza.

"Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante", publicó el canciller, Marcelo Ebrard.

"Ánimo presidente! Le deseamos una pronta recuperación. El pueblo de México está con usted", escribió Mario Delgado, presidente de Morena.

Mientras que el expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) también le deseó "sinceramente, una pronta recuperación", en línea con miembros de la oposición como el líder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), poco habitual en las redes y sobre el que planea la sombra de la corrupción, lamentó la enfermedad y deseó una "satisfactoria" recuperación.

Pero como viene ocurriendo prácticamente desde su llegada al poder en diciembre de 2018, esta noticia también ha dividido las opiniones en redes, especialmente porque el mandatario estuvo este fin de semana de gira de trabajo, con varios actos públicos acompañado de miembros de su gabinete y de políticos estatales.

De esta manera, etiquetas tan diferentes como #fuerzapresidente, #pronta (recuperación), #karma o #irresponsable se han colocado en tendencias de Twitter.

"(Presidente) irresponsable. Ojalá la vida nos haga justicia", apuntó un usuario. "No me voy a conmover ni a solidarizar con López Obrador por su contagio de covid. Un miserable no merece ninguna consideración ni respeto", escribió una usuaria anónima.

"¿Y el 'detente'?", dijo el periodista José Cárdenas, crítico con la política oficialista, en relación al "escudo protector" al que una vez apeló López Obrador para protegerse del virus, generando mucha controversia.

Mientras, los amlovers, como se conoce a los fervientes defensores del mandatario, le han mandado miles de mensajes de apoyo y criticado quienes se "lucraban" con la enfermedad, llevando a la etiqueta #fuerzapresidente a encabezar las tendencias.

"La oposición muestra su peor rostro: el más miserable de todos. El más indigno", apuntó un usuario de Twitter.

"Saber dejar a un lado las diferencias y mandar un mensaje de aliento al presidente habla de la madurez política de muchos miembros de la oposición. Los demás sólo muestran su mezquindad, vulgaridad y poco nivel debate", opinó otro tuitero.

Fue la propia red social Twitter -a la que recientemente el mandatario mexicano ha acusado de censura- la que advirtió que no tolera mensajes que inciten o expresen el deseo de que personas o colectivos fallezcan o sufran "daños físicos graves"

México acumula 1,7 millones de enfermos y roza los 150.000 decesos tras una semana en la que se han encadenado tres récords de contagios y muertes diarias. Con estos datos es el cuarto país del mundo en número de decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Mientras, el expresidente de Bolivia Evo Morales dejó este domingo la clínica privada en la que estuvo ingresado en las dos últimas semanas y donde fue atendido por médicos cubanos, tras recuperarse del covid-19.

Antes de dejar la clínica, Morales hizo una declaración a los medios junto a dos de los médicos que le atendieron en ese centro de salud situado en la ciudad central de Cochabamba.

El exgobernante calificó de "fregadito" al virus y consideró que fue importante cumplir con las indicaciones médicas para superar la enfermedad. "Una junta medica nos permitió salir de este problema. Casi estoy convencido (de que) cuando uno se propone se puede salvar la vida", sostuvo.

El exmandatario recomendó a la población cuidarse para prevenir los contagios y a quienes están enfermos, "cumplir con todas las recetas médicas" y tener pensamientos positivos sobre la recuperación porque "lo psicológico es importante".

Morales fue ingresado en la clínica hace dos semanas por una insuficiencia respiratoria producto del covid-19. El exgobernante negó en una primera instancia tener covid-19, pero luego los exámenes médicos confirmaron que tenía la enfermedad.

El principal síntoma que tuvo fue una tos que también le provocó dolor de garganta, además de agitación, pero no llegó a perder ni el olfato ni el gusto, según comentó.

Tampoco tuvo otras complicaciones y su evolución fue favorable, si bien deberá permanecer durante otras dos semanas sin recibir visitas para una "recuperación completa", según han señalado sus médicos.

Evo Morales se sumó a la lista de algunas autoridades del Gobierno del presidente Luis Arce que se contagiaron con el virus, incluidos cinco ministros

El exmandatario se caracterizó desde su llegada a Bolivia el pasado 9 de noviembre por mantener una intensa actividad con viajes, ruedas de prensa y convenciones masivas de su partido en distintas regiones bolivianas sin tomar en ocasiones los cuidados de bioseguridad como el uso de tapabocas o el distanciamiento físico.

Una segunda ola de la pandemia azota desde fines de diciembre a Bolivia, con nuevos episodios de hospitales saturados y pedidos desesperados en las redes sociales para encontrar espacios en terapia intensiva o medicamentos, algo que no se veía desde julio y agosto pasados.

Con unos once millones y medio de habitantes, el país se acerca a las 10.000 muertes y 200.000 contagios acumulados desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos.

