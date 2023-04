López Obrador reaparece tras tres días de ausencia y rumores: "Estoy bien"

(EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, positivo por covid-19 por tercera vez, reapareció este miércoles con un mensaje en redes sociales después de que hace tres días avisase de su contagio, el cual desató rumores de opositores y adversarios políticos.

López Obrador, convaleciente, publicó este miércoles un video para mostrar su mejoría y, con ello, despejar todo tipo de dudas sobre su salud.

"Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien", dijo López Obrador en el documento.

El mandatario, de 69 años, mencionó que padece covid-19, enfermedad que "se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicie en el estado de Veracruz, hubo cambio de clima y fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún y Mérida (Yucatán) y ahí me hizo crisis".

El presidente relato que le bajó la presión. "Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, como que me quedé dormido, fue una especie de vahído y llegaron de inmediato los médicos, (pero) no perdí el conocimiento, (...) fue un desmayo transitorio y, por la bajada de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital".

López Obrador expuso que decidió regresar a la Ciudad de México, a donde lo trasladaron en ambulancia aérea, pero no en camilla. "Venía consciente", detalló.

Comentó que, a pesar de que escribió un mensaje en redes sociales para informar, "empezaron las especulaciones" sobre su salud. "Mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles: el muerto que vos matáis goza de cabal salud".

Así, añadió que se han dicho "muchísimas cosas", como que tuvo un derrame cerebral.

Sin embargo, puso de relieve que ha estado trabajando y dijo que en estos tres días ha trabajado en los discursos: los borradores para el 1 de mayo -Día del Trabajo- y el del 5 de mayo con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Explicó que sus colaboradores lo han tenido al tanto de la situación en México y el mundo y dijo que "el creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato", que cierra en septiembre de 2024.

López Obrador señaló también que ahora que ha vuelto a enfermar le llama mucho la atención "el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos con mucho odio".

El presidente, de 69 años, ya había contraído covid-19 dos veces antes, la primera en enero de 2021 y la segunda en enero de 2022, y, en ambas ocasiones, publicó imágenes desde el aislamiento.

Además, el gobernante mexicano padece de hipertensión, en enero de 2022 tuvo un cateterismo, una exploración en el corazón, y en diciembre de 2013 sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que se sometió a una cirugía coronaria.

