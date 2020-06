Luis Almagro opina que "la dictadura bolivariana" gana tiempo con la pandemia

(EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este viernes que la pandemia de COVID-19 ha sido funcional "a la dictadura bolivariana" de Venezuela, ya que le permite "ganar tiempo", y tildó de "esbirro de la dictadura" al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



El diplomático uruguayo dijo que las dictaduras tienen la capacidad "de falsear las cifras" y por ello en Venezuela nunca se sabrá con certeza cuántos son realmente los fallecidos por coronavirus.



Almagro expresó estas opiniones durante su participación en una videoconferencia junto a la coordinadora nacional del movimiento político venezolano Vente Venezuela (VV), la opositora María Corina Machado, organizada por la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) y que fue moderada por el diputado del Partido Nacional de Uruguay Pablo Viana.



"Un país que hoy tiene la fragmentación más alta, los niveles de violencia más altos, no tiene ni siquiera lo que podemos llamar debilidad del Estado, ni siquiera lo podemos llamar un Estado fallido, es un Estado que ha dejado de existir. Esto se agrava en tiempos de covid-19. Ha sido funcional a las dictaduras, ha sido un instrumento para ganar tiempo", consideró.

Asimismo, durante el conversatorio el secretario general de la OEA subrayó la importancia de que la comunidad internacional pueda "rodear al régimen" establecido en Venezuela y obligarlo a que se rinda.



"Yo reconozco al gobierno de Juan Guaidó. La oposición sería la dictadura. La situación de la dictadura es mala, está acorralada y sienten que han perdido narrativa", opinó.



Además, sugirió que los que, según él, integran "el gobierno de transición" encabezado por Guaidó tienen que unir fuerzas, compromisos y coherencias, porque si no se hace difícil "separar la paja del grano".



"La unidad se tiene que dar en el compromiso a salir de la dictadura, no puede ser mezclando todo, corruptos con gente digna, republicanos con colaboracionistas, no se va a ningún lado", recomendó Almagro.



Respecto al anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de que se encargará de elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la negativa a hacerlo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), sostuvo que es "un mal chiste".



"Una salida electoral organizada por la dictadura es un mal chiste, no es admisible de ningún punto de vista. Sabemos claramente que las elecciones que organizan las dictaduras las ganan, porque es la lógica del régimen criminal del gobierno de Venezuela", explicó.



Sobre los procesos de diálogo que se han intentado en Venezuela, dijo que él ya estuvo en estas instancias y sabe de la manipulación que existe por parte del sector del presidente Nicolás Maduro, y se lo ha tratado de explicar a todos los que han intentado participar de otros diálogos.



Al único al que, a su juicio, "no valía la pena" hacerle notar esto era al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, porque "malintencionadamente era esbirro de la dictadura".

A su vez, María Corina Machado, que reconoció el papel de Almagro en la lucha contra Maduro, dijo que se terminó "el tiempo de inocencia"

Por otra parte, Luis Almagro sostuvo que Venezuela "está ocupada" por Cuba ya que allí hay 20.000 personas de este país haciendo un fuerte trabajo de inteligencia, control civil y militar, y cuenta con mayor presencia que la que tuvo "el imperio colonial español, que llegaba a 16.000 soldados".



A su vez, María Corina Machado, que reconoció el papel de Almagro en la lucha contra Maduro, dijo que se terminó "el tiempo de inocencia" y ya no quedan excusas para actuar.



"Venezuela es un Estado fallido pero también es una nación, un territorio, un país ocupado", apostilló.



Para la coordinadora de Vente Venezuela "la única opción que queda" es construir "una gran operación para la paz y la estabilización" que cuente con el apoyo de los ciudadanos y "una coalición internacional" en la que participen todos los países del continente americano.

