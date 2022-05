La cubana Luz Escobar y el ruso Alexey Kovalev, premiados por el diario español 'El Mundo'

Los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo celebran su vigésima edición, la libertad de expresión y el libre flujo de la información otorgando sus premios a dos reporteros que, desde distintos lugares del globo, son un ejemplo de los valores fundamentales de la profesión: valentía y rigor.

En la categoría Mejor Labor Periodística, el ganador ha sido el periodista ruso Alexey Andreevich Kovalev, responsable de investigación del proyecto informativo Meduza, con sede en Riga (Letonia). Y en la categoría Libertad de Prensa la premiada es la periodista cubana Luz Escobar, reportera del medio digital 14ymedio y en la actualidad bajo encierro domiciliario en su país.

Tras las deliberaciones pertinentes, el jurado ha tomado la decisión de premiarlos esta mañana y los galardones se entregarán cuando pase el verano. Los miembros han sido Joaquín Manso, director del diario El Mundo y presidente del jurado; Silvia Román, redactora jefe de Internacional de El Mundo; la novelista Carmen Posadas; Araceli Mangas, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, junto al politólogo José Ignacio Torreblanca, director de la Oficina del European Council on Foreign Relations, y César Antonio Molina, ex ministro de Cultura y escritor.

Son estos unos galardones que se celebran en memoria de los periodistas españoles asesinados Julio A. Parrado, Julio Fuentes y José Luis López de Lacalle

El premio, dotado con 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino, reconoce el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión. Son estos unos galardones que se celebran en memoria de los periodistas de El Mundo Julio A. Parrado, víctima de la guerra de Irak, Julio Fuentes, asesinado en Afganistán, y José Luis López de Lacalle, columnista de El Mundo asesinado por ETA.

El año pasado, tras la ausencia de los premios en 2020 con motivo de la pandemia, los galardonados fueron Anne Applebaum, que trabaja en The Washington Post y Roula Khalaf, periodista libanesa y directora de Financial Times.

Kovalev y Escobar se suman, pues, a una larga lista de profesionales del periodismo que, a lo largo de las dos últimas décadas, han celebrado con El Mundo la importancia de la profesión. En 2019, se reconoció la labor del ex director de The Washington Post, Martin Baron, y al director de The Times, John Witherow.

En las últimas ediciones estos galardones internacionales también han sido entregados a importantes nombres de la profesión periodística nacional e internacional como Thomas L. Friedman, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Mark Thompson, Klaus Brinkbäumer, Manu Brabo, Santi Palacios, Salud Hernández-Mora, Rosa Montero, Arturo Pérez-Reverte o Javier Espinosa. También Raúl Rivero, fallecido en 2021, fue uno de los premiados en la edición de 2003. Rivero estuvo encarcelado en Cuba y, posteriormente, se convirtió en colaborador y columnista habitual en este diario.

El recién nombrado director de El Mundo, Joaquín Manso, ha destacado la valía de ambos galardonados. En plena guerra en Ucrania, de Kovalev ha destacado que "lleva la información a los ciudadanos rusos" y también que fuera responsable de demostrar, entre otras cosas, "los vínculos de Trump con la oligarquía rusa". "Son escasas las fuentes de información sobre Ucrania para el ciudadano ruso", ha señalado.

De Luz Escobar ha resaltado su "trabajo de denuncia y su coraje" defendiendo la información libre. En la actualidad, Escobar se encuentra bajo arresto domiciliario. En palabras de Silvia Román, redactora jefe de la sección internacional de El Mundo, es importante "no olvidar" este tipo de perfiles y que su trabajo "no sea en vano".

Nota de la Redacción: Esta nota fue publicada originalmente en El Mundo.

