Maduro acusa a Capriles de liderar una campaña mundial para sabotear las legislativas

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes al líder opositor Henrique Capriles de encabezar una campaña mundial para sabotear las elecciones legislativas, cuya celebración está prevista para el próximo 6 de diciembre.

"Capriles encabeza una campaña mundial de corrientes que quieren sabotear las elecciones, así lo denuncio", aseguró Maduro en el acto de nombramiento de candidatos de su partido, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que fue transmitido íntegramente por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante sostuvo que Capriles le acusa de que no se presentaría a las elecciones si no estuviera seguro de que va a ganar (Maduro) y replicó que así piensan los opositores que, cuando creen "que van a ser derrotados (...) inventan excusas para escabullirse cobardemente y no participar en elecciones".

También aseguró que "no hay opción" alternativa a la convocatoria de unas elecciones envueltas en la polémica, puesto que parte de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, las rechaza al considerar que no existen garantías suficientes y las consideran "una farsa".

Sin embargo, el mandatario aseveró que "están tratando de levantar una campaña desde Europa y desde algunos factores políticos desesperados por sabotear las elecciones".

"Ha llegado una hora especial (...) son unas elecciones históricas y aquí, en Venezuela, no va a decidir Donald Trump, no va a decidir Iván Duque, no va a decidir un extranjero ni un bobologno traidor a la patria"

Para ello, consideró, "tratan de mentir, manipular, y tratan de imponer una matriz de opinión para que se suspendan las elecciones del 6 de diciembre".

Capriles ha roto con el también opositor Guaidó y ha instado a los detractores del chavismo a participar en los comicios.



Maduro recordó que la oposición ganó las anteriores elecciones parlamentarias, de la que salió una Asamblea Nacional (AN) de clara mayoría opositora, por lo que llamó sus copartidarios a "ganar, a salir a recuperar la Asamblea Nacional".

"Ha llegado una hora especial, estas elecciones nos convocan a una batalla histórica, son unas elecciones históricas y aquí, en Venezuela, no va a decidir (el presidente estadounidense) Donald Trump, no va a decidir (el gobernante colombiano) Iván Duque, no va a decidir un extranjero ni un bobologno (Guaidó) traidor a la patria", subrayó.

Finalmente, Maduro propuso que todos los candidatos que van a participar en las elecciones se pongan la vacuna Sptunik V, desarrollada en Rusia, contra el covid-19.

________________________