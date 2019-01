Maduro jura su segundo mandato en medio del aislamiento internacional

(con información de EFE). -Organismos internacionales y numerosos Gobiernos se unieron a la oposición venezolana este jueves en contra del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien cada vez está más aislado y pierde apoyo regional en medio de la profunda crisis que sufre su país.

Mientras Maduro juraba el jueves un nuevo período presidencial (2019-2025), la Asamblea Nacional (AN), de contundente mayoría opositora, reiteraba que no reconocía la legitimidad del nuevo Gobierno. "Venezuela tiene un Gobierno de facto, que no fue electo por el voto, sino que secuestró el Estado para beneficio propio", dijo el presidente de la Cámara, Juan Guaidó.

"Desde la AN nos declaramos en emergencia ante un hecho inédito", dijo en una rueda de prensa el jefe del Legislativo, el opositor Juan Guaidó, en referencia a lo que consideró la "usurpación" de la presidencia en su país.

Además, Guaidó hizo un llamado a las fuerzas militares de Venezuela, que esta misma jornada juraron lealtad a Maduro y lo reconocieron como comandante en jefe por los próximos seis años, para que acompañen una eventual transición política.

"Le digo a la Fuerza Armada: la cadena de mando está rota (...), el comandante en jefe de la Fuerza Armada deriva del voto popular, uno que hoy Nicolás Maduro (...) no tiene ni le corresponde", dijo. "Hoy no hay jefe de Estado, hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy no hay titularidad del Estado", insistió.

La plataforma opositora venezolana VenEuropa defendió una "intervención humanitaria" para que la ayuda necesaria llegue a los venezolanos incluso con apoyo militar si es necesario.

Fuera de sus fronteras, tampoco EE UU reconoció la "toma de posesión ilegítima de la dictadura" de Maduro y mantendrá su presión sobre ese "régimen corrupto", afirmó hoy el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Canadá calificó de "dictatorial" el Gobierno de Maduro y solicitó que "ceda el poder inmediatamente" para que se celebren nuevas elecciones.

El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada en Caracas.

Brasil confirmó su "compromiso de continuar trabajando para la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela" y que "seguirá coordinándose con todos los actores comprometidos con la libertad del pueblo venezolano".

La Cancillería de Perú anunció que ha llamado a consultas a Lima a la encargada de Negocios de su embajada en Venezuela al iniciarse el "ilegítimo" período presidencial

El gobernante de Argentina, Mauricio Macri, reiteró que Venezuela vive "bajo una dictadura" y aseveró que Maduro es el "victimario", por lo que anunció sanciones financieras contra funcionarios "de alto nivel" de ese país.

El presidente colombiano, Iván Duque, también hizo un llamado a la comunidad internacional para "cercar diplomáticamente la dictadura" de Venezuela y aseguró que la Asamblea Nacional de ese país debe ser validada como el "verdadero representante del pueblo venezolano".

El canciller de Ecuador, José Valencia, reiteró que su país mantiene sin cambio las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de no haber enviado una delegación oficial a la cita.

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, llamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a "abordar" la crisis y adelantó que seguirán "aportando antecedentes para el examen preliminar que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela".

La ONU aseguró que va a seguir trabajando con el Gobierno de Venezuela durante el segundo mandato de Maduro y recalcó que no es su tarea reconocer o no a jefes de Estado.

En cambio, la Unión Europea (UE) se sumó ayer al Grupo de Lima en su repudio a la investidura de Maduro.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó hoy "no reconocer la legitimidad" del mandato de Maduro y llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional. La decisión se tomó tras una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE UU, Perú y Paraguay durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Maduro conserva el apoyo de algunos Gobiernos como el boliviano, cuyo presidente, Evo Morales, tuiteó que "Venezuela es un Estado soberano, y su pueblo, digno, ha derrotado agresiones políticas, militares y económicas".

Además de Morales, acudieron a la investidura los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Osetia del Sur, Anatoli Bibílov; y Abjasia, Raul Jadyimba (los dos últimos países, ex territorios soviéticos, no reconocidos por Naciones Unidas).

En el acto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar listo para seis años más en el poder. "Soy un presidente demócrata de verdad", dijo el mandatario durante su discurso en la toma de posesión que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.

"Aquí estoy, listo, de pie, para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino (...) hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la Constitución, con la democracia y con nuestro pueblo", prosiguió el mandatario entre los aplausos de sus simpatizantes.

En el momento de tomar juramento -ante el presidente del TSJ, Maikel Moreno-, el mandatario se comprometió a cumplir y hacer cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución para "defender la independencia e integridad absoluta de la patria". Según dijo, su nueva Administración procurará "construir el socialismo del siglo XXI" y "llevar a la prosperidad social y económica" al pueblo venezolano, que hoy sufre la peor crisis económica de su historia.

La jura del segundo mandato se notó en las cercanías del Supremo mientras el resto de la capital mantuvo su ritmo diario; ralentizado y sin festividad

La situación de Venezuela ha forzado un exilio masivo que diseminó las protestas contra la toma de posesión por todo el continente.

Decenas de venezolanos se manifestaron en los exteriores de la embajada de Venezuela en Perú y pidieron al Gobierno que expulse a los funcionarios de la embajada de su país como, señalaron, ya han hecho otros países. Denunciaron, además, que agentes de seguridad de la embajada de Venezuela en Lima, les propinaron golpes y empujones.

Asimismo, más de un centenar de venezolanos se reunió frente al consulado de su país en Bogotá para rechazar la nueva investidura así como para apoyar al presidente de la Asamblea Nacional.

La otra cara la tuvieron algunas manifestaciones de apoyo, como la que se produjo en República Dominicana, donde alrededor de un centenar de personas se concentró frente a la embajada de Venezuela en Santo Domingo en apoyo al presidente Maduro.

Los manifestantes leyeron un manifiesto en el que reafirmaron su "lealtad" a la Revolución Bolivariana y "las voces del mundo que exigen el respeto a la soberanía" de Venezuela y "a la continuidad del hilo constitucional con el acatamiento de la legítima voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 20 de mayo de 2018".

A las puertas de la embajada venezolana en Argentina se concentraron decenas de personas de diferentes organizaciones del país -que también cuentan con venezolanos entre sus miembros- para mostrar su apoyo a Maduro y su rechazo al que denominan "cártel de Lima". Mientras, en la Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Gobierno argentino, miembros de la Alianza soy Venezuela se congregaron para entregar un documento en agradecimiento a la negativa del país a reconocer al chavista como legítimo presidente.

