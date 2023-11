Manifestaciones multitudinarias en España contra el pacto socialista con los independentistas catalanes

(EFE). -El Partido Popular reforzó este domingo su rechazo a la futura ley de amnistía y a los "engaños" del PSOE con una multitudinaria protesta en la Puerta del Sol de Madrid con un millón de asistentes, según cifras del propio partido, que se distancian de las ofrecidas por la Delegación del Gobierno, 80.000.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró en esta cita su contundente rechazo a los pactos del PSOE con las formaciones independentistas y pidió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cese los "engaños" y convoque nuevas elecciones, aunque la ley impide que un presidente del Gobierno en funciones lo haga.

"España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", avisó Feijóo en el marco de la manifestación en la capital, que fue la cita central de todas las concentraciones convocadas por los populares en las plazas de las 52 capitales de provincia. El PP cifró en dos millones las personas que logró reunir en toda España.

En la movilización en Madrid, Feijóo estuvo arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ex presidente del Gobierno José María Aznar; el alcalde madrileño, José Luis Martinez-Almeida, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Semper, entre otros.

Durante la protesta se leyó un manifiesto que ha llamado a "defender el Estado de Derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan".

La protesta, que se desarrolló bajo el lema "No a la amnistía. Por la igualdad de los españoles", arrancó sobre las 12:00 horas con los dirigentes populares llegando a la Puerta del Sol al ritmo de People have the power.

Así, subrayaron que no se van a callar ante el "desafío a la democracia" que supone la ley de amnistía y remarcaron la necesidad de que la "indignación que sentimos" se convierta en un "clamor" que se oiga en toda España.

"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea (UE) y, sí, también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima", señalaron durante la lectura del manifiesto.

Por su parte, Almeida, encargado de inaugurar el acto, advirtió al PSOE de que "España no se rendirá" y pidió a los presentes "esperanza y confianza". Posteriormente, Ayuso, entre gritos de "presidenta, presidenta", cargó contra el actual presidente del Gobierno en funciones por dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser "el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial".

Finalmente llegó el turno de Feijóo, quien durante su intervención hizo una defensa por la unidad de España y un llamamiento a seguir manifestándose de manera pacífica. "Ganaremos esta batalla, la de la razón, la igualdad, la ley y el Estado de Derecho".

Feijóo rechazó que se pretenda "hacer pasar" a los que protestan "como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones", después de casi diez noches consecutivas de disturbios frente a la sede del PSOE en Madrid.

"Decimos no. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España. Nosotros estamos defendiendo a la Policía, a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aseveró

En esa línea, apuntó que el PSOE es el que "no cumple la ley". "Son ellos los que utilizan a la Guardia Civil y la Policía, son ellos los que van a probar la amnistía", dijo, para subraya que España es "un país de valientes, pero valientes con respeto, serenidad y firmeza".

Feijóo alertó de que España "no puede ser objeto de una compraventa". "España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", censuró también, para lamentar que Europa sufra el "infortunio" de que su presidente de turno, Sánchez, "sea el que quiere romper la convivencia de un país europeo".

Sobre el secretario general del PSOE, también afeó su "codicia". "Es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí, es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo", añadió, tras decir que. el "único propósito" de Sánchez es "subestimar la inteligencia de los españoles" y "hacer su teatrillo político y conseguir volver a ser presidente después de perder". "Sánchez no concita ningún acuerdo, ni plural, ni diverso, ni progresista", clamó en un discurso que fue interrumpido por el público varias por gritos como "España no está en venta" o "Sánchez, hijo de puta".

La plaza estuvo plagada de banderas de España y de la UE, y numerosas pancartas en las que se podía leer "España en pie" o "Amnistía no", entre otras cosas.

Parte de los manifestantes han aprovechado para dirigirse por las calles colindantes hacia Gran Vía, de camino a la calle Ferraz, para sumarse a las protestas convocadas nuevamente frente a la sede del PSOE.

La cita del PP en la Puerta del Sol también contó con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien a su llegada, entre aplausos y gritos de "presidente" por algunos asistentes, rechazó cualquier ejercicio de "mesura" en relación a las protestas contra la amnistía.

"Ninguna tolerancia frente al golpe de estado, toda la contundencia y la movilización permanente, no solo en las calles sino en las instituciones", reivindicó ante los medios e insistió en que las movilizaciones "no pueden cesar" por que "sabemos donde nos lleva el tramo final de este golpe". Una vez finalizado el acto, y acompañado de centenas de personas, Abascal se dirigió a Ferraz.

Otro de los asistentes ha sido el secretario general del partido liberal Ciudadanos (actualmente sin representación parlamentaria), Adrián Vázquez. "Hoy hacemos una pausa de la labor en Bruselas para acompañar en Madrid, y en toda España, a los millones de españoles que se sienten desamparados y humillados por el ataque de Sánchez a nuestro Estado de derecho. No estáis solos. Le vamos a parar los pies, en España y Europa.", dijo a través de su cuenta de X.

