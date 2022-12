Más de 17.000 cubanos han solicitado refugio en México, la mayoría para evitar la deportación

(14ymedio/EFE).- Los hermanos José Luis y Raúl Borroto ingresaron hace 40 días a México por Chiapas. "Pagamos al coyote 4.000 dólares por llevarnos a la frontera y nos abandonó". Estos cubanos son parte del grupo de 368 migrantes que la Guardia Nacional detuvo el pasado 18 de noviembre en el municipio de Tecpatán, en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala.

Pasaron 20 días en la estación migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula y fueron liberados tras pagar a un abogado 3.700 dólares. "Nos amenazaron con la deportación. Si no pagábamos nos iban a subir a un avión y regresar a Cuba", contó Raúl a 14ymedio. "Hay muchos venezolanos sin documentos ni dinero. A esos los están retornando a Guatemala".

José Luis y Raúl abandonaron la sede migratoria y de inmediato iniciaron sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para solicitar asilo. Deben presentarse el próximo 9 de enero para saber si fueron aceptados. El letrado les recomendó tramitar un amparo que les costaría 1.500 dólares a cada uno para que puedan transitar libremente por el país y así poder llegar a Ciudad Acuña (Coahuila) para que crucen a Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de la Comar, hasta el mes de noviembre de este año, 17.487 cubanos solicitaron asilo. Alejandro Austria de la Vega, encargado de la delegación en Chiapas, prevé que finalice 2022 con un poco más de 80.000 solicitudes de migrantes, siendo los cubanos el segundo grupo nacional más importante.

"Tapachula es punto central de las peticiones de asilo, así como de las personas que transitan por territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida para sus familias, quienes se quedaron en sus países de origen", comentó a 14ymedio.

La afluencia de migrantes en la frontera sur de México creció un 40% en las últimas dos semanas respecto al año anterior anterior, por lo que las autoridades duplicaron su atención, según reportaron este miércoles oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según registros de Migración, se han otorgado 6.000 formularios migratorios múltiples (FMM) en los últimos 15 días, es decir, unos 400 diarios a originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y África. En el módulo de atención provisional han colocado carpas, mesas, sillas para atender a unos 1.200 migrantes diarios.

Los agentes de Migración y de la Guardia Nacional han evitado la colocación de campamentos para que los migrantes se queden a dormir o hagan filas desde una noche antes. "No vamos a permitir que hagan sus tiendas de campaña o se queden a dormir", advirtió un funcionario a los migrantes que llegaban a realizar trámites.

Entre quienes esperan su regularización está el venezolano Jürgen Casanova, quien viaja con alrededor de 15 personas que se encuentran en situación de calle. "Nosotros estamos pidiendo y durmiendo en las calles, para evitar gastar en rentas de casas o hoteles, ya que todo esto es duro", contó a EFE.

En un cartel de color blanco, el suramericano escribió: "Hola, México. Somos una familia venezolana que necesita de tu ayuda. Que Dios te bendiga y multiplique tu apoyo". Casanova comentó que la situación es difícil. "Fuimos víctimas, nos robaron en la frontera de Guatemala con Honduras".

Una historia similar es la del ecuatoriano Luis Taboada, quien viaja con su esposa y dos menores de edad. Con una cartulina solicita ayuda para dar de comer a su familia. "Las personas que no han pasado esta travesía, que no lo intenten, no es algo fácil, que no lo intenten, más si van con niños, al final pensé que todo era fácil", advirtió.

Aun así, dijo que no desistirá de su viaje y seguirá a pesar de las carencias y falta de comida, ya que la única opción es cumplir el objetivo final de llegar a Estados Unidos.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales de cubanos y venezolanos.

