México ampliará por un año el convenio para recibir médicos de Cuba

El Gobierno de México ampliará por un año más el convenio con Cuba para contratar a especialistas de la Isla. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, insistió este martes en que es para cubrir el déficit de personal en la sanidad pública.

En la misma comparecencia, en la habitual conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó de la visita de Tania Margarita Cruz, viceministra del Ministerio de Salud de Cuba, y con Yamila de Armas Águila, presidenta de Servicios Médicos Cubanos, para extender el acuerdo que firmó López Obrador en su viaje a La Habana en mayo de 2022.

"Vamos a continuar la colaboración con el Gobierno de Cuba, por eso ahora esa misión que está ahora en nuestro país tiene la intención de que podamos establecer la ampliación de este convenio durante un año más, y no solo su ampliación, sino revisar otros alcances", expuso Robledo.

El Gobierno mexicano pagó a Cuba 9.667.115 dólares entre julio de 2022 y mayo de este año por un contingente de 718 médicos, según aseguró a 14ymedio una fuente de la Secretaría de Salud que pide el anonimato. El pago inicialmente se estableció bajo el nombre de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, pero desde el mes de septiembre se redireccionó a la empresa Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A. Cuba.

Desde 2018, según declaró el funcionario, Neuronic Mexicana es representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.

Desde que comenzó el acuerdo, el 8 de mayo de 2022, México ha contratado 806 cubanos de 36 especialidades, según expuso este lunes el titular del IMSS. Los sanitarios se encuentran distribuidos en Baja California (51), Campeche (51), Chiapas (2), Colima (86), Guerrero (52), Michoacán (71), Hidalgo (39), Nayarit (109), Oaxaca (68), Quintana Roo (31), Sonora (60), Tamaulipas (15), Tlaxcala (105), Veracruz (25), Yucatán (3), Zacatecas (28).

Según el director del IMSS, gracias al apoyo de los médicos cubanos se han realizado 665.194 consultas, 42.600 ultrasonidos, 38.600 sesiones de diálisis, 23.492 cirugías, 3.212 estudios, 1.983 partos, 891 cesáreas, y 592 endoscopías.

"Son realmente especialidades complejas, están atendiendo en este momento en 16 estados de nuestro país y en hospitales, muchos de ellos, que nunca habían tenido la presencia de un médico especialista", comentó el funcionario.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México tiene 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes, más del promedio de 2 por cada 1.000 de América Latina y el Caribe, pero menos que la media de 3,5 de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), a la que pertenece México.

El Gobierno ha defendido las contrataciones de cubanos al acusar a los médicos mexicanos de no querer trabajar en zonas rurales, mientras que el personal sanitario ha respondido que hay áreas en las que no pueden trabajar por la violencia.

La oposición también ha argumentado que el convenio es un acercamiento de López Obrador con el gobierno autoritario del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Sin referirse a la polémica, Robledo afirmó que "ha sido una experiencia extraordinaria, son médicas y médicos cubanos que están salvando la vida de mexicanas y de mexicanos".

Zoé Robledo no abordó el retiro en abril de este año de 18 facultativos en el estado de Morelos por no contar con cédula profesional. Los especialistas se encontraban en hospitales de Axochiapan, Ocuituco, Tetecala y de Temixco. A 14ymedio llegó la denuncia del líder del sindicato de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar, que aseguró que "uno decía que era anestesiólogo, pero no quiso entrar a poner un bloqueo, tenemos un dermatólogo que no ha dado consulta y los demás parece que son gerontólogos, áreas que no requerimos".

Robledo tampoco mencionó los privilegios que les otorgan en algunos estados como Michoacán, donde se les garantiza hospedaje en habitación doble y alimentación gratuita que incluye "desayuno y comida bufet, mientras que la cena será a la carta", mientras que a los médicos mexicanos se les ofrecen salarios por debajo del de los cubanos.

Por su parte, el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer Varela, anunció que como parte de la campaña de vacunación contra el covid-19 durante la temporada invernal 2023-2024 se aplicará vacuna cubana Abdala, de la que tienen bajo resguardo 5.386.200 dosis en los almacenes de la empresa Birmex, y el fármaco ruso Sputnik, de la que les harán llegar más de 4.000.000 de unidades.

Alcocer Varela precisó que será necesaria la adquisición de otras 10.212.693 dosis más, pero no especificó si serán Abdala o Sputnik. "La ruta crítica de entrega será para la segunda quincena de octubre de las dosis ya señaladas. Cofepris ( Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) está ya autorizado para el uso de emergencia en población de 5 años en adelante y el traslado de la vacuna se llevará a través de Birmex", señaló.

De la vacuna mexicano Patria adelantó que "hay buenas noticias" y ve posible incluirla entre las opciones de la campaña de vacunación invernal, pero sin más precisión.

