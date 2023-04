Una veintena de médicos cubanos en México, rechazados por carecer de cédula profesional

Los especialistas cubanos que llegaron en enero pasado al estado mexicano de Morelos y pregonaron su experiencia en Arabia Saudita, Venezuela, Guatemala y Pakistán, "no han entrado en funciones" porque carecen de una cédula profesional. Según la presidenta de los Colegios Federados de Medicina A.C. María Reyna Bárcenas Hurtado, "alrededor de 20 sanitarios" ya fueron retornados a la Ciudad de México.

Bárcenas Hurtado contó a 14ymedio que durante una supervisión por los centros de salud de Axochiapan, Ocuituco, Tetecala y de Temixco, se comprobó que la especialidad de los médicos cubanos "no correspondía con la que se requería en estos hospitales, sobre en el regional de Temixco".

La última semana de marzo, el líder del sindicato de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar, denunció que los especialistas de la Isla "no tenían experiencia" y subrayó que "la norma oficial mexicana obliga a que los médicos tengan su cédula profesional para ejercer, y es un requisito que no cumplen pues no han tramitado el apostille de sus documentos emitidos en Cuba".

Magadán Salazar habló de tres casos: "uno decía que era anestesiólogo, pero no quiso entrar por un bloqueo, tenemos un dermatólogo que no ha dado consulta y los demás parece que son gerontólogos, áreas que no requerimos". Por eso fueron inscritos a un programa de capacitación.

Según Bárcenas Hurtado, los especialistas "quedaron de ir a pláticas pero nunca se presentaron". Además, dice que toca a las instancias federales dar a conocer qué va a pasar con estos médicos.

Pese a que existe un oficio firmado por el Sindicato de la Secretaría de Salud de Morelos, donde se hace notar que "no deben ser contratados" por la falta de certificación, una fuente confirmó a este medio que "no se ha detenido" ningún pago a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. Por cada especialista, la empresa del Gobierno de Cuba señalada por trata de personas y trabajos forzados, recibe 2.042 dólares mensuales.

Los sitios que quedaron vacantes, explicó Bárcenas Hurtado, deberían de ser cubiertos con especialistas, pero "estamos a la espera de la respuesta al oficio presentado ante la Secretaría de Salud del estado".

En tanto, en el estado de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó en marzo pasado, sin precisar el número, la llegada de especialistas de Cuba. Este lunes, la Secretaría de Salud estatal y el Instituto Mexicano del Seguro Social indicaron que se cuentan con 113 plazas disponibles, pero no se ha definido cuántas serán ocupadas por extranjeros.

El Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí aseveró que los sanitarios cubanos "no están preparados y antes de ser contratados deben ser certificados por el Colegio Médico".

