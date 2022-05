México aumenta los controles en el centro del país para impedir el paso hacia el Norte

"No van a pasar. Piedras Negras está muy caliente, si los detienen los van a regresar a Cuba", advirtió un coyote a José Martínez y Yaritzabel Pérez. La pareja, originaria de Camagüey, ingresó a México el pasado 23 de febrero por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Luego de cinco días en Ciudad Hidalgo, cuenta a 14ymedio Martínez, les entregaron una visa humanitaria en una delegación migratoria en la que cientos de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos y guatemaltecos pernoctan para ser atendidos los primeros.

"Los agentes bajan de las perreras –camionetas de Migración– y amagan con detenerte", denuncia este cubano de 26 años. "En el día pasan cuatro veces, se llevan a algunos y nos amagan a los que quedamos con subirnos a la siguiente. Es una tortura psicológica para la gente, hasta que les pagas para que te den una visa de visitante que te permite estar 180 días en el país. Nosotros dimos 300 dólares".

El 28 de febrero la pareja se trasladó de Ciudad Hidalgo a Tapachula. "Esa noche pensábamos viajar a la Ciudad de México. En el bus había otros siete cubanos, seis nicaragüenses y varios venezolanos. Antes de salir, llegaron los militares y nos bajaron porque tenían que revisar los papeles".

Lo que pensaron tardaría horas se extendió a días. La Guardia Nacional entregó la documentación a Migración y estuvo retenida hasta el 15 de marzo en la Delegación de Tapachula. Esos días los pasaron durmiendo sobre cartones y comiendo salchichas en el Parque Bicentenario, junto a varios migrantes.

Llegaron a la capital del país el 17 de marzo. Antes de bajar, el chofer del ómnibus les recomendó no permanecer en la terminal, porque Migración estaba deteniendo a todos los extranjeros, y que evitaran formar grupos, porque son los primeros que detectan.

Se refugiaron en un hotel cercano a la Terminal del Norte hasta el día 21, que abordaron un ómnibus con destino a Veracruz. De ahí pasarían a Tamaulipas, donde pretendían llegar a la municipalidad de Miguel Alemán para cruzar el Río Bravo hacia Roma, en Texas. "Pararon al bus en un retén y los agentes revisaron papeles y detuvieron a 28 migrantes", cuenta Martínez, quien fue llevado a la estación migratoria de Puebla.

En ese sitio estuvo retenido por 23 días. "A Yaritzabel le entregaron sus papeles para que siguiera su camino, porque yo me iba a quedar por tener documentación alterada". Luego de una semana, a la joven cubana le permitieron ver por cinco minutos a su pareja. Una abogada de nombre Estela Albores la abordó y le pidió 1.500 dólares por liberarlo.

Tras varios encuentros, Albores aceptó 700 dólares y Martínez abandonó la terminal con un salvoconducto de 20 días para salir del país, que venció este miércoles. José y Yaritzabel ahora se encuentran en el estado de San Luis Potosí, están a la espera del envío de dinero de familiares afincados en Miami, para pagarle 3.500 dólares a un coyote por llevarlos a un punto fronterizo.

Sonia Mejía, originaria de Corozal, en Belice, coincidió con Martínez en la estación migratoria de Puebla. "Eso de la visa es mentira, México le está cerrando el paso a los migrantes. Me detuvo la policía en la terminal del ADO y me quitó mis papeles porque no les di 1.000 pesos. Llamaron a Migración y estuve 20 días encerrada con mi hija".

A Mejía le pidieron 1.500 dólares para regresarle sus papeles y liberarla, sólo consiguió 600 que depositó a una cuenta de Western Union, "me dieron mi identificación y un papel en el que me advirtieron de que si no abandonaba el país y me volvían a detener, me deportarían".

Una semana antes de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reuniera con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, y anunciara que no se "iba a permitir que México se convirtiera en un país en que pase cualquiera", Migración fue informada del apoyo de más elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en el estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, además de Chiapas.

En cuatro días, informó Migración el pasado 25 de abril, se detuvo a 5.688 migrantes irregulares, de ellos 942 cubanos. "Se tendió un cerco por la ruta central para combatir el tráfico de migrantes", señaló una fuente a este diario. "Se han detectado visas, licencias y credenciales de elector falsas. Ante cualquier duda se conduce a las personas a la estancia más cercana y ahí permanecen hasta que se verifican la autenticidad de los documentos".

El agente de Migración reconoció que las cifras de salvoconductos de salida se incrementaron, pero "es porque se están dejando engañar por personas que les venden papeles sin validez".

En la zona central de México se detuvo entre el 3 y 4 de mayo a 44 cubanos. El pasado martes fueron encontrados 275 indocumentados en un tráiler sobre la carretera que va de Puebla a Córdoba. Un ventilador y dos boquetes en el techo de la caja de la unidad evitó que estas personas se asfixiaran. En el grupo viajaban 16 cubanos que luego de recibir atención médica fueron llevados a la garita de Acayucan, donde decenas de compatriotas aún permanecen a la espera de ser liberados o deportados.

Ese mismo día, en el municipio de Magdalena Tlaltelulco, en el estado de Tlaxcala, la policía detuvo a 27 cubanos, que se encontraban en un local comercial. El pollero logró escapar, mientras que los arrestados serán trasladados a Tabasco para su deportación.

Este miércoles, Migración detuvo a un cubano que viajaba en un ómnibus junto con otros 26 indocumentados. El vehículo fue interceptado en la carretera federal 117D, en dirección a Texmelucan, Puebla.

En el municipio de Huixtla, Chiapas, se atendió un abandono de camionetas por las autoridades. Al llegar al lugar, los policías municipales encontraron a 56 migrantes irregulares, incluyendo a cinco cubanos, que habían sido citados para sacarlos del estado por 500 pesos.

La llegada de cubanos también se nota en Yucatán, donde se reportó el rescate de ocho balseros. "Se habla de acuerdos con EE UU para atender el tema migratorio, pero no son claros sobre el futuro de los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, a ellos ya los están regresando a México. Tampoco dicen nada de los haitianos, esta gente es olvidada en Chiapas, no les dan papeles y los mantienen engañados con visas que no llegan", dice a 14ymedio Irineo Mujica, de la organización defensora de los migrantes Pueblo Sin Frontera.

Mujica considera que el tema migratorio no ha sido atendido. Joe Biden "tiene el agua al cuello" y lo que está haciendo es obligar a México a "hacer el trabajo sucio de frenar la migración".

