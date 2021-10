México detiene a 14 cubanos y venezolanos por un motín en un centro migratorio

Efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron la tarde de este jueves a 14 migrantes por participar en un motín en un centro provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicada en la ciudad de Piedras Negras (Coahuila), fronteriza con EE UU. Dos de ellos, un cubano y un venezolano, fueron señalados, además, como los responsables de herir a un policía.

El centro tiene capacidad para 70 personas, pero actualmente hay "unos 300 migrantes", según lo atestiguado por uno de los venezolanos detenidos.

En el lugar hay personas que denuncian que ya tienen cuatro días sin saber por qué las mantienen retenidas. El migrante cubano acusado de lesionar a un elemento de seguridad dijo a K911 Noticias que fue llevado a ese centro el pasado lunes junto con su esposa aun cuando tienen un amparo que les fue otorgado en agosto en el estado mexicano de Tabasco.

"Me golpearon cuando estaba esposado; ahora sabe Dios para dónde me llevan", y se preguntó: "¿para qué nos tienen detenidos si no somos traficantes? Yo soy un cubano, que lo que quiere es llegar a Estados Unidos para ayudar a su familia".

El migrante fue llevado a las instalaciones de la Seguridad Pública Municipal y "ahí definirán su responsabilidad por los destrozos causados en la instalación y las lesiones causadas a un policía", mencionó a 14ymedio un agente migratorio, incluso que por estos delitos podría ser deportado. Sobre los motivos del motín indicó que "las personas quieren abandonar el lugar, pero esto no se puede hasta que sea valorada su situación migratoria".

Las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña se han convertido en zonas de asentamiento y tránsito de miles de migrantes que buscan llegar a EE UU. Para "frenar" este flujo desde el mes de septiembre el gobierno de Coahuila anunció que en hoteles y transporte no se les dará servicio a migrantes.

"Todas las líneas de autobuses tienen instrucciones del gobierno estatal, del Gobierno federal de no trasladar a personas sin documentos", declaró Héctor Menchaca González, enlace municipal de Piedras Negras con la Aduana Americana, a El Financiero.

Sin embargo, la medida no ha detenido los intentos de cruce a EE UU. El martes pasado la Patrulla Fronteriza rescató de las aguas del río Bravo a una familia de cubanos conformada por dos niños y dos adultos. Menchaca González mencionó que la estrategia de los migrantes es ser rescatados por autoridades estadounidenses "con la esperanza de que les permitan quedarse en un estatus de solicitud de asilo político o humanitario".

El cruce hacia Texas por el estado de Coahuila también ha sido uno de los más usados por los cubanos en los últimos meses, según datos recopilados por 14ymedio y el testimonio de algunos migrantes, que prefieren esa zona porque consiguen ser liberados por Inmigración de EE UU después de unas pocas semanas.

El mes pasado, miles de personas provenientes de la Isla, Venezuela y en su mayoría de Haití abrieron un nuevo capítulo en la crisis migratoria que afronta el presidente Joe Biden desde su llegada a la Casa Blanca, al acampar bajo el puente que conecta Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en territorio coahuilense.

El Departamento de Seguridad Nacional informó entonces que fueron devueltos a su país unos 2.000 haitianos, otros 8.000 migrantes decidieron volver "de manera voluntaria" a México y cerca de 20.000 comenzaron a ser procesados para determinar si eran expulsados o podrían someter su caso ante un juez de Inmigración para determinar si se les permite permanecer en Estados Unidos.

