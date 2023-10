México llama "retornos asistidos" a la deportación de cubanos a la Isla

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está desinformando a los cubanos que acuden a la sede ubicada en el albergue Tláhuac, en la Ciudad de México. Las autoridades "aseguran que no se necesita ningún permiso" para evitar que los migrantes sean detenidos y deportados, dice una cubana a 14ymedio. En caso de que la policía la pare, con sólo afirmar que "está esperando la cita de CBP One" será suficiente para evitar un arresto, afirmaron los funcionarios de Comar.

A esta mujer, que acudió para tramitar un salvoconducto, le aseguraron que, incluso, "se podía quedar en Ciudad de México", siempre y cuando no se trasladara a ningún otro estado. Además, le advirtieron que en caso de "pedir refugio le van a negar la cita de CBP One".

En la Ciudad de México ya se nota la presencia de muchos cubanos y venezolanos, principalmente en barrios donde los precios de las rentas son más bajos y no piden muchos requisitos para alquilar. "Se les ve mucho en las tiendas de los barrios y supermercados como Bodega Aurrera y Soriana, comprando alimentos", afirma una residente de la capital mexicana.

Yunior, un habanero de 25 años que llegó a Ciudad de México hace solo una semana desde Tapachula, comenta a este diario que, aunque su objetivo es seguir a EE UU por medio de CBP One, cita a la que se inscribió junto a otros 10 cubanos, pretende encontrar un trabajo en la ciudad y reunir todo el dinero que pueda. El joven forma parte de los miles de migrantes que esperaban en Tapachula su cita para solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses y tuvo que trasladarse hacia la capital mexicana luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó de que no se iba a tramitar más permisos de vuelo para los extranjeros admitidos en CBP One en esa ciudad y que este trámite se debía hacer en Ciudad de México.

Por el momento, Yunior aunque está viviendo con otros tres compatriotas en un pequeño cuarto, anda preguntando por una renta barata y revisando constantemente Marketplace, en Facebook, donde se publican muchos alquileres.

Pero no todos han corrido con la misma suerte que el habanero, que pudo evitar los retenes de Migración y llegar a Ciudad de México. Reinier Martínez, u no de los 138 cubanos deportados por México en un vuelo el pasado sábado, denunció las irregularidades que cometen a diario los agentes migratorios y el Gobierno.

Reinier Martínez, uno de los 138 cubanos deportados por México en un vuelo el pasado sábado, denunció las irregularidades que cometen a diario los agentes migratorios y el Gobierno

"Tienes que firmar para poder salir", le dijo un agente en la Estación Migratoria Siglo XXI. Sin saber de qué se trataba, el hombre denunció en una transmisión en vivo a través de Facebook desde La Habana, que le tomaron las huellas y le pasaron varios papeles. "Algunos no los firmé porque no entendía de qué se trataba", dijo.

"No importa si tienen Comar (trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) o papeles, a mí me deportaron", precisó este cubano en un video que grabó desde la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. "Este es un testimonio que ojalá les sirva a los que tienen familiares en México. Cuídense, no crean todo lo que les dicen las autoridades mexicanas".

México ha justificado las deportaciones a nacionales de la Isla y las llama "retorno asistido", dice a 14ymedio el activista y defensor de migrantes José Luis Pérez Jiménez. A Martínez lo detuvieron de manera ilegal. A él no le encontraron "documentación falsa", tampoco contaba con una orden para abandonar el país, que son las causas de un arresto.

Martínez fue detenido tres días antes de la deportación. El taxi en que viajaba de Puerto Madero a Tapachula fue interceptado por agentes de Migración, que lo encerraron en la estancia donde encontró al menos a otros 60 cubanos, además de algunas mujeres con niños pequeños. Entre este grupo había quienes tenían aprobada la cita de CBP One, otros con visa humanitaria y salvoconducto. "Comíamos a la hora que ellos querían, sólo veíamos el sol cuando salimos a desayunar", cuenta.

En tres días de cautiverio, a Martínez lo bombardearon con la promesa de la entrega de un salvoconducto. Presuntos abogados le dijeron que necesitaban de su autorización para representarlos

Este cubano evidenció los excesos de los agentes y la violación a los derechos humanos de los migrantes. De acuerdo con la Ley de Migración, los menores deben ser trasladados a estancias infantiles, está prohibido mantenerlos en estaciones migratorias.

En tres días de cautiverio, a Martínez lo bombardearon con la promesa de la entrega de un salvoconducto. Presuntos abogados le dijeron que necesitaban de su autorización para representarlos. El mismo discurso lo recibió el resto de cubanos que, con la esperanza de quedar libres, firmaron varios documentos.

Horas después, los agentes dijeron que les darían un permiso de tránsito para llegar hasta la frontera con EE UU, pero en realidad los estaban preparando para la deportación. "Nos entregaron a personas armadas con pistolas y ametralladoras, que estaban encapuchadas y con chalecos antibala y pistolas", contó Martínez, y advirtieron que "si no se apuraban, sería peor".

Les ataron las manos con bridas y les pusieron cinta encima. Estos encapuchados fueron quienes los llevaron hasta el aeropuerto de Tapachula para que abordaran el vuelo a Cuba.

Carlos Álvarez, un habanero que tramitó ante la Comar la solicitud de refugio, afirma a 14ymedio que estuvo preso 20 días en la Estación Migratoria Siglo XXI. "Todo el día ruido de gente trabajando. A nosotros, siete cubanos y unos 45 venezolanos, haitianos y hondureños, nos tenían en cuartos".

Álvarez cuenta que "el lugar es como una cárcel, duermes en el piso, sin una cama y de la comida mejor no hablo". Los sacaron el pasado 26 de septiembre porque "había una visita importante", detalla. Ese día, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, supervisó la remodelación de la estación.

El activista José Luis Pérez Jiménez, denunció que la Comar en Tapachula "no está atendiendo las entrevistas de elegibilidad" y por lo mismo, tampoco "las solicitudes de refugio" de los migrantes

El activista José Luis Pérez Jiménez, denunció que la Comar en Tapachula "no está atendiendo las entrevistas de elegibilidad" y por lo mismo, tampoco "las solicitudes de refugio" de los migrantes. Las personas han empezado a tramitar amparos para evitar que los deporten.

El letrado advirtió que al estar rebasada, la Comar por el flujo migratorio, un trámite se ha extendido a seis meses.

A Carlos Álvarez le entregaron una hoja y le dijeron que con el número debía de esperar a que le enviaran un correo. El trámite le aseguraron no tardaría más de 20 días, sin embargo, hay personas que llevan más de un mes y siguen sin recibir una resolución.

"Cuando acudí decían que esto es para refugio y que aquellas personas que quisieran seguir a Estados Unidos debían buscar en Migración. Días después cambiaron, les dijeron a los cubanos que podían seguir y no había problema y aquellos con CBP One podían transitar libremente, pero es mentira, los están deteniendo cuando salen en el ómnibus", precisa Álvarez.

Pérez Jiménez dice que las autoridades migratorias están desinformando a los migrantes. Alonso, un cubano que se encuentra en la Ciudad de México, confirma a este diario el engaño de las autoridades. "Nos aseguran que los que están con CBP One no necesitan hacer nada más, que no nos van a detener ni a deportar".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.