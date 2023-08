México mantiene congelados los cuerpos de tres cubanos desde 2021 en una funeraria de Oaxaca

Los cuerpos sin identificar de tres migrantes cubanos llevan dos años congelados en los depósitos de la funeraria Zoar, en la comunidad de Santo Domingo Zanatepec, en Oaxaca, al sur de México. Según informó una fuente local a 14ymedio, es posible que los cadáveres, que formaban parte de la tripulación de una lancha que naufragó en la costa oaxaqueña en 2021, sean enterrados en una fosa común del cementerio del municipio de Ostuta.

"Rescataron esos cuerpos por Tapanatepec, ya tenían días. Apoyaron pescadores", dice la misma fuente.

Aunque la funeraria ofrece entre sus servicios el traslado aéreo y terrestre de los fallecidos en sus depósitos, sus directivos no han querido responder a este diario por qué no fueron enviados los cuerpos a Cuba: "No se puede dar información sin la aprobación del Consulado cubano", zanjó por vía telefónica un trabajador de Zoar.

Según comunicó a este diario una fuente cercana al caso, un sobreviviente del naufragio le explicó a las autoridades que él debía seguir su camino hacia Estados Unidos y no podía hacerse cargo de los trámites de repatriación. Esta misma fuente matizó la publicación del periódico El Heraldo de México, que este domingo aseguró que el número de cubanos congelados era de cinco –cuatro hombres y una mujer– y que los familiares de los fallecidos habían pedido lanzar los cuerpos al mar porque no tenían recursos para devolverlos a la Isla.

La empresa ha gastado 75.000 pesos mexicanos tan sólo por el consumo de energía eléctrica de los frigoríficos en que se encuentran los cuerpos, aparte del costo de la preparación y el embalsamado, afirma la misma fuente.

Las primeras noticias del siniestro se conocieron la primera semana de agosto, cuando trasladaron a la funeraria Zoar el cuerpo de un senegalés que fue hallado en la playa oaxaqueña de La Zarza de San Francisco Ixhuatán, en condiciones similares a las de los cubanos. El individuo era parte de un grupo de 26 migrantes, 16 de ellos procedentes de Senegal, que abordó una embarcación desde Tonalá, en el estado de Chiapas, hacia Oaxaca. El resto de los integrantes de la tripulación siguen desaparecidos, excepto una persona de origen chino, que sobrevivió, según el Instituto Nacional de Migración.

La ruta marítima Chiapas-Oaxaca es una de las más explotadas por los coyotes para evitar los más de 10 retenes terrestres que la Guardia Nacional y agentes de Migración han establecido en la frontera de México con Guatemala.

"Los polleros enganchan a las personas en Tapachula", explica a 14ymedio un policía municipal, Jacinto Rueda. "Aprovechan la noche para trasladar a grupos de entre 25 a 35 migrantes en lanchas. Es un negociazo en el que cada migrante paga en promedio 400 dólares por los traslados de Puerto Madero (Tapachula) a Puerto Paloma (San Pedro Tapanatepec). En una noche cada lanchero hace hasta cuatro recorridos".

Los siniestros de embarcaciones son constantes en esta zona, añade Rueda. "En junio del año pasado unos pescadores recuperaron los cuerpos de cuatro cubanos que salieron con un grupo de migrantes desde Paredón (Chiapas)", agrega. Subraya el riesgo que representa hacer una travesía en "una lancha de 25 pies y con un motor de 75 caballos de fuerza".

Los cubanos, en su tránsito por México, también han sido víctimas de extorsión, secuestro y tortura. A inicios de este agosto, las autoridades mexicanas rescataron a cinco naturales de la Isla en el estado de Quintana Roo tras una denuncia anónima. Estas personas fueron enganchadas por coyotes ligados a cárteles del narcotráfico que les prometieron llevarlos hasta EE UU. Sin embargo, luego les exigieron más dinero que el acordado.

Cuando los migrantes no pudieron cumplir con el nuevo pago, los coyotes torturaron a los cubanos durante una semana. Una mujer, que no fue identificada, tuvo que ser trasladada al hospital en una ambulancia debido a las heridas que presentaba en los glúteos y piernas.

Hasta el momento la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado a conocer los avances de la investigación que iniciaron sobre el rescate de los cubanos.

