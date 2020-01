Ministra de Exteriores traslada a Guaidó "pleno respaldo" de Gobierno español

(EFE).- La negativa de Pedro Sánchez a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el encuentro que tuvieron en el aeropuerto de Barajas el ministro de Transportes, José Luis Ábalos y la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, han levantado una gran polémica en España, con peticiones de dimisión y amenazas de investigación por parte del líder del PP, Pablo casado.

Pero el afectado, Juan Guaidó, que ayer estuvo en Madrid y se reunió con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con el presidente del PP, Pablo Casado, con el secretario de relaciones internacionales del PSOE, Héctor Gómez, y recibió las llaves de oro de Madrid y la distinción de la Comunidad de Madrid al mérito internacional, no quiere entrar en polémicas. Su relación es con el Gobierno español y no tiene nada que reprocharle.

En rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Juan Guaidó recordó, al ser preguntado por la negativa de Sánchez a recibirle, que el presidente español "fue el primero en reconocerme hace un año". Y achacó que la entrevista fuera con la ministra en que la gira se organizó muy rápido y es normal que haya problemas de agenda.

Con la ministra, afirmó Guaidó, la entrevista fue muy cordial "y coincidimos en la manera de enfrentarnos a la dictadura venezolana"

Con la ministra, afirmó Guaidó, la entrevista fue muy cordial "y coincidimos en la manera de enfrentarnos a la dictadura venezolana". La misma opinión trasladó el Ministerio de Exteriores, que tras la reunión emitió una nota en la que calificó la entrevista de "cordial" e informó que González laya le expresó "el pleno respaldo del Gobierno de España a su figura". Asimismo le transmitió el deseo del Ejecutivo español de contribuir, con todos los medios a su alcance” a generar las condiciones para la celebración de elecciones presidenciales "con garantías democráticas".

La visita de Juan Guaidó a España se convirtió en toda una carrera de reuniones y visitas oficiales, en las que fue homenajeado. En apenas una hora, Juan Guaidó se reunió, nada más llegar a España, con el presidente del PP, Pablo Casado, con el secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, Héctor Gómez, y con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Todas las reuniones se celebraron en la Casa de América, y sorprendió que Guaidó fuera recibido en la puerta no por Pablo Casado solo, que tenía la primera entrevista, sino por Casado y Héctor Gómez. Pero ahí acabaron las complicidades porque después el presidente de la Asamblea venezolana se vio con ellos por separado. Tras esas reuniones, los reproches entre PSOE y PP fueron la tónica.

Casado, acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo, tras la reunión, de apenas diez minutos, dada la apretada agenda del presidente encargado, volvió a reprochar a Sánchez no haber recibido a Guaidó, y por lo tanto "no haber estado a la altura", como lo están en otros países, que están liderando la oposición al régimen de Maduro. "Y como no hace lo que debe", subrayó, "nosotros, allí donde gobernamos le recibimos con todos los honores".

Casado aprovechó para criticar también el aval de Sánchez al ministro Ábalos, al afirmar que el titular de Transportes "evitó un conflicto diplomático"

Casado aprovechó para criticar también el aval de Sánchez al ministro Ábalos, al afirmar que el titular de Transportes "evitó un conflicto diplomático". Y como el PP está dispuesto a que se asuman las responsabilidades por los hechos anunció que pedirá en el Congreso una investigación, y no descarta hacerlo también en Europa, ya que las sanciones son del Consejo de Europa.

Para Casado está claro que se contravinieron esas sanciones, ya que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno de Maduro, "pernoctó en Baraja, es decir en territorio español". La explicación de Ábalos de que la vicepresidenta estuvo en una sala de Frontera, y por lo tanto que no entró en territorio español, no le vale.

También pide responsabilidades Casado al Gobierno por las informaciones que apuntan a que el embajador de España en Venezuela en la época de Zapatero habría recibido 25 millones de euros, coincidiendo con la venta de corbetas de la Armada al régimen de Maduro, lo que hiló con el hecho de que ahora "Rodríguez Zapatero se esté lucrando" por intermediar con el régimen de Maduro.

________________________

Colabora con nuestro trabajo: