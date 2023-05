Moscú organizó el ataque contra el Kremlin, según los analistas

(EFE).- El Gobierno de Rusia organizó el ataque con drones sobre el Kremlin del pasado martes y del que acusa a Ucrania "en un intento por llevar la guerra a la audiencia nacional rusa y establecer las condiciones para una movilización social más amplia" en el país.

Así lo afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un grupo de analistas no partidista con sede en Washington, tras realizar un estudio de las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Según el centro de ideas estadounidense, las autoridades rusas tomaron medidas recientemente para aumentar la defensa aérea interna, incluso dentro de Moscú y, por lo tanto, es extremadamente improbable que dos drones hayan atravesado "múltiples capas de defensa aérea y explotaran o fueran derribados justo sobre el Kremlin, proporcionado imágenes espectaculares captadas por varias cámaras.

El ISW cree que un ataque que no pudo ser detectado por estos activos de defensa aérea y logró alcanzar un objetivo de tan alto perfil como el Palacio del Senado del Kremlin "sería una gran vergüenza para Rusia"

Las imágenes geolocalizadas de enero de 2023 muestran que las autoridades rusas han estado colocando sistemas de defensa de misiles Pantsir tierra-aire cerca de Moscú para crear círculos defensivos alrededor de la ciudad.

El Kremlin acusó inmediatamente a Ucrania de perpetrar un ataque terrorista y las respuestas oficiales rusas se unieron rápidamente en torno a esta acusación.

Si el ataque con drones no se hubiera organizado internamente y hubiera sido inesperado, "es muy probable que la respuesta oficial rusa inicialmente hubiera sido mucho más desorganizada" y no tan coherente y tan unívoca a la hora de calificar el ataque, agrega el ISW.

"La presentación rápida y coherente de una narrativa oficial rusa sobre el ataque sugiere que Rusia organizó este incidente muy cerca del Día de la Victoria, el 9 de mayo, para enmarcar la guerra como algo existencial para su audiencia nacional", agregaron los analistas estadounidenses.

Y subrayaron que algunos de los blogueros nacionalistas rusos aprovecharon el ataque con drones contra el Kremlin para pedir una escalada rusa en la guerra a pesar de que Moscú actualmente carece de la capacidad militar para hacerlo.

Para el ISW, "el Kremlin puede estar planeando realizar otras operaciones de bandera falsa y aumentar la desinformación antes del inicio de una contraofensiva ucraniana para aumentar el apoyo interno a la guerra".

"Este episodio es extraño" y "bastante poco comprensible en una situación normal", señaló Colonna en una entrevista a la emisora pública France Inter

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se refirió este miércoles al incidente y a las afirmaciones de Moscú sobre la autoría ucraniana del ataque con drones.

En un encuentro organizado por el diario The Washington Post, Blinken dijo al respecto que hay que "tomar con cautela" cualquier información o declaración que salga del Klemlin, aunque no quiso comentar o especular sobre este asunto sin saber realmente cómo se han producido los hechos.

En la misma línea se ha expresado Francia, a través de la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, quien calificó este jueves de "extraño" y "misterioso" el ataque y lanzó una advertencia a Moscú de que no intente asesinar a Volodímir Zelenski, un escenario que plantean algunos responsables rusos.

"Este episodio es extraño" y "bastante poco comprensible en una situación normal", señaló Colonna en una entrevista a la emisora pública France Inter, que, pese a ellos, dijo no tener "información privilegiada" sobre los hechos y no querer especular.



La jefa de la diplomacia francesa.



A su parecer, lo que se quiere con ese tipo de mensajes es "intimidar", dar miedo y "encontrar pretextos que podrían justificar lo injustificable".



La ministra explicó que no quería ponerse en situación de comentar la posibilidad de que Zelenski fuera asesinado. Comentó que desde el comienzo se encuentra "expuesto", pero también que "está protegido y bien protegido", como ha podido comprobar.

El "número dos" del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medédev, aprovechó para pedir la eliminación física del presidente ucraniano en respuesta

Este jueves, Zelenski se presentó por sorpresa en los Países Bajos, donde visitará la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que investiga los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano llegó esta mañana a la sede del Senado neerlandés en La Haya, donde fue recibido por el presidente de esta Cámara, Jan Anthonie Bruijn, y la presidenta del Parlamento, Vera Bergkamp.

El presidente aterrizó anoche en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en un avión del Gobierno neerlandés, después de haber viajado este miércoles a Helsinki, también de forma imprevista, para reunirse con los líderes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia.

La visita de Zelenski también coincide este jueves 4 de mayo con el Día de la Memoria, en recuerdo de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, jornada en la que están previstos varios eventos de conmemoración, el más importante en la Plaza Dam de Ámsterdam.

Mientras, Venezuela ha sido el más rápido de los aliados de Rusia en pronunciarse sobre el presunto ataque a Putin, mientras Cuba guarda silencio hasta esta hora. La cancillería venezolana condenó, en un comunicado, el "intento de magnicidio, en grado de frustración" que se intentó cometer contra el presidente de Rusia.





"Venezuela reafirma su histórica posición de rechazo a todo acto de agresión y repudia todas las formas, expresiones y manifestaciones que atenten contra la seguridad internacional y la paz"

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó la "efectiva acción" de los cuerpos de seguridad rusos, quienes "oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos hacia el palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin".



"Venezuela reafirma su histórica posición de rechazo a todo acto de agresión y repudia todas las formas, expresiones y manifestaciones que atenten contra la seguridad internacional y la paz", añadió, sin condenar la invasión.



Asimismo, manifestó su "total solidaridad" con Rusia ante estos hechos y hace votos para que las autoridades lleven ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales que "organizaron, financiaron y patrocinaron este condenable intento de magnicidio".

