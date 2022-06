El entorno de Navalni denuncia que el opositor se encuentra en paradero desconocido

(Agencias).- Kira Yarmysh, portavoz del opositor ruso Alexei Navalni, ha denunciado este martes que el disidente se encuentra en paradero desconocido después de ser trasladado desde la cárcel en la que se encontraba cumpliendo una condena de once años de prisión.

"Navalni ha sido trasladado desde la colonia penal número 2. Su abogado, que fue a visitarlo, no fue atendido hasta las 14.00 y, cuando pudo consultar el estado del preso, fue notificado de que ya no estaba allí", ha señalado en un mensaje difundido a través de Twitter.

Así, ha explicado que, "por supuesto, ni sus abogados ni sus familiares han sido notificados de este trasladado", por lo que "no se sabe dónde está ni a qué sitio lo han llevado".

Poco antes, Leonid Volkov, uno de sus principales aliados, había denunciado también su desaparición a raíz de un traslado de prisión

No obstante, ha explicado que "hay rumores de que ha sido enviado a la cárcel de máxima seguridad de IK-6 de Melejovo, pero es imposible saber si realmente está allí". "El problema con su traslado no es solo que esa prisión da miedo. Mientras no sepamos dónde está sigue estando solo ante el sistema que ya ha tratado de asesinarlo una vez, por lo que nuestra principal tarea es localizarlo lo antes posible", ha insistido.

Poco antes, Leonid Volkov, uno de sus principales aliados, había denunciado también su desaparición a raíz de un traslado de prisión, tal y como indicó a través de la aplicación de mensajería Telegram.

El mes pasado, Navalni acusó durante una vista judicial telemática al presidente, Vladimir Putin, de ser un "loco" que ha iniciado una "guerra estúpida" en Ucrania y que está "asesinando a gente inocente en Rusia y Ucrania".

