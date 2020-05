Nicaragua excarcela a 2.815 presos por el mes de las madres

(EFE).- Un total 2.815 reos, incluyendo ancianos con enfermedades crónicas, fueron excarcelados este miércoles en conmemoración del "mes de las madres" en Nicaragua, país que no ha establecido restricciones ante la pandemia de covid-19.

El Ministerio de Gobernación informó de la excarcelación de 2.727 varones y 88 mujeres que se encontraban recluidos en los centros penales ubicados en las ciudades de Tipitapa, Chinandega, y Granada en el Pacífico, Matagalpa y Estelí en el norte, Juigalpa en la zona central, y Bluefields en el Caribe sur.

Las autoridades señalaron que los convictos continuarán cumpliendo su pena bajo "el beneficio de convivencia familiar".

La Asociación de Víctimas de Abril (AVA) no pudo confirmar la excarcelación de ningún "preso político" inmediatamente después del anuncio oficial

La excarcelación, en la que estuvo presente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), provocó que cientos de familiares de los presos, incluyendo los considerados "presos políticos", se aglomeraran en la calle que lleva hacia la cárcel conocida como La Modelo, en la ciudad de Tipitapa, con la esperanza de recibir a los excarcelados.

Algunos de los familiares, especialmente las madres, se mostraron ansiosos por saber si sus seres queridos estaban incluidos en la lista de excarcelados, pero en esta ocasión el Ministerio de Gobernación no hizo público el listado, ni sacó a los presos por la puerta principal.

El Ministerio de Gobernación tampoco mencionó la pandemia de covid-19 como razón para la excarcelación, en la que el CICR participó como observador humanitario invitado.

El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) celebró las excarcelaciones, pero criticó el "doble rasero" del Gobierno, al "no reconocer" que su decisión no es por el mes de las madres sino por lacovid -19, así como haber discriminado a los llamados "presos políticos" en la selección de los beneficiados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió la decisión del Gobierno, y lamentó que no se haya excarcelado a ni un "preso político", ni siquiera los que han sido reportados con síntomas de covid-19, unos 33.

Recordó, además, las recomendaciones sobre la liberación de opositores en el marco de la crisis sociopolítica vigente desde 2918, que las autoridades adquirieron como un compromiso, que hasta ahora no han cumplido.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega, que cada año libera a miles de presos por delitos comunes, nunca había excarcelado a tantos privados de la libertad en mayo. En 2019, un total de 50 convictos fueron enviados a sus casas en este mes.

La excarcelación fue anunciada de forma sorpresiva, un día después de que un "preso político" con supuestos síntomas de covid-19, que había sido reportado como desaparecido desde el sábado, fue encontrado intubado en el hospital estatal dedicado a pacientes afectados por la pandemia, a donde lo habían llevado las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional sin avisar a sus familiares. La CIDH mostró "especial preocupación" por este caso.

Diferentes organizaciones opositoras habían emitido un S.O.S. por los "presos políticos" desde marzo pasado, cuando el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de covid-19 en Nicaragua, y la presión incrementó la semana pasada, cuando los reos denunciaron la muerte de dos personas con síntomas de la enfermedad, sin que hasta ahora las autoridades hayan confirmado ni negado la información.

En Nicaragua los presos están especialmente expuestos a contraer covid-19 porque sufren hacinamiento, reciben agua de mala calidad racionada y no tienen acceso a la salud

Organizaciones como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han abogado por garantizar el derecho a la salud en Nicaragua.

Según AVA, que exige a liberación absoluta de los "presos políticos", unos 193, en Nicaragua los presos están especialmente expuestos a contraer covid-19 porque sufren hacinamiento, reciben agua de mala calidad racionada y no tienen acceso a la salud.

Actualmente el Gobierno reconoce 25 casos, con ocho muertos, no obstante, el independiente Observatorio Ciudadano covid-19 ha informado de 1.033 contagiados, con 188 fallecidos por causas relacionadas a la pandemia.

