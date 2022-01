Nicolás Maduro se reúne con el nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido

(EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió este jueves con el nuevo gobernador del estado Barinas, el opositor Sergio Garrido, elegido en la repetición de los comicios realizados en el estado natal de Hugo Chávez, el pasado domingo 9 de enero.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió algunas imágenes al principio y al final del encuentro, que tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores y que duró apenas 40 minutos. En la reunión estuvieron presentes, por parte del Gobierno, la esposa de Maduro, Cilia Flores; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, y por la oposición, el exdiputado Julio César Reyes.

Más temprano, Garrido fue juramentado como nuevo gobernador de Barinas y adelantó que viajaría a Caracas para reunirse con el presidente Maduro para solicitar los recursos financieros necesarios para la gestión de la región, una promesa que se cumplió horas después.

"Soy el gobernador de todos los barineses, todos, incluyendo a aquellos que no nos respaldaron (...) todos somos barineses, todos queremos el beneficio y la prosperidad para nuestro estado, así que todos tenemos que entenderlo y trabajar en función de buscar las soluciones para los problemas que nos aquejan a todos", dijo el gobernador para responder a las críticas sobre este encuentro.

Maduro dijo posteriormente, en un encuentro con representantes del Parlamento transmitido por el canal estatal, que la repetición de las elecciones fue "un éxito total" para el sistema electoral. "Las elecciones del 21 de noviembre y las elecciones de Barinas, el pasado domingo, son un éxito total para el sistema electoral de Venezuela, para el Poder Electoral de Venezuela".

Por primera vez, tras cuatro días de haberse celebrado la contienda electoral, Maduro se refirió a la derrota que sufrió el chavismo en el estado llanero con su candidato Jorge Arreaza, ante Garrido, a quien, como flamante gobernador, le ofreció todo su apoyo, según explicó.

"Nosotros salimos a bregar, a luchar, a buscar la victoria y no se nos dio la victoria, por ahora, en Barinas. Vendrán nuevas circunstancias, pero por ahora Barinas tiene un gobernador, se llama Sergio Garrido y le he dado la mano y todo mi apoyo", apuntó haciendo referencia al encuentro que sostuvo con el opositor.

Maduro dijo haber insistido en la reunión en "la necesidad de construir una oposición dialogante, democrática, electoral, política" que se oponga a las sanciones internacionales en contra del país.

"Le ofrecí (a Garrido) todo el apoyo como gobernador constitucional electo por el pueblo. Todo el apoyo y la coordinación", apostilló.

Además, el presidente se refirió a las felicitaciones que Estados Unidos ofreció tras la victoria opositora en el estado natal de Hugo Chávez y dijo que con ellas reconocen también al Poder Electoral y a la Fuerza Armada del país.

"Qué bueno que el Gobierno de EE UU ha felicitado al gobernador electo de Barinas, porque felicitándolo a él felicita al Poder Electoral, felicita al sistema electoral, felicita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicita al Plan República (despliegue de seguridad en jornadas electorales) y me felicita a mi como jefe de Estado", aseguró.

El pasado lunes, el representante diplomático de EE UU para Venezuela, James Story -quien opera desde Colombia-, aplaudió la victoria opositora en Barinas y señaló que "las descalificaciones de candidatos de oposición, censura de medios, intimidación de votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes".

Por otra parte, el jefe de Estado venezolano reiteró a los miembros del Parlamento su petición de que sean investigadas, desde el Legislativo, las acciones del grupo liderado por el opositor Juan Guaidó, después de que la noche del pasado 4 de enero se reunieran para reafirmar al opositor como "presidente interino" del país.

"Que sea la Asamblea Nacional quien, en uso total de sus atribuciones constitucionales, ejerza sus poderes investigativos y le muestre al país la podredumbre de cómo se repartieron millones de millones de dolares el clan de mafiosos encabezado por Juan Guaidó", aseveró.

Ese 4 de enero, la denominada plataforma unitaria de la oposición acordó respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la "presidencia interina" de Guaidó a la que varias figuras del antichavismo se han opuesto y EE UU apoya, mientras otros países o la propia Unión Europea lo reconocen, únicamente, como "líder opositor".

Guaidó se proclamó presidente encargado en enero de 2019, cuando también lideraba el Parlamento, que contaba entonces con amplia mayoría opositora, amparado en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, con la premisa, entre otras, de convocar unas elecciones que nunca llegaron.Aunque no brindaron detalles de la conversación y no hubo declaraciones de ninguno de los involucrados, Maduro se refirió a la reunión en un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que aseguró que manifestó al nuevo gobernador su voluntad de hacer trabajo conjunto.

