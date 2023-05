"No podemos regresar a Cuba", advierten los familiares de la niña muerta en Bahía Honda

"Nos han advertido de que no podemos regresar a Cuba", dice a 14ymedio Héctor Manuel Meizoso González, el tío de Elizabeth, la niña que falleció en octubre pasado en el hundimiento de una lancha tras ser impactada por una embarcación de Guardafronteras en Bahía Honda, Artemisa. El hombre, que ha logrado salir de Cuba junto a su hermana hace un mes, detalla a este diario sus temores.

Este miércoles, desde la unidad policial conocida como el Técnico de Cuatro Caminos, en Guanajay, la familia que queda en Cuba recibió una llamada telefónica dejándole claro que no debe regresar a la Isla. Meizoso González, de 21 años, teme que la situación para los parientes que quedaron atrás pueda agravarse tras su salida.

La abuela de la pequeña Elizabeth "no pudo viajar", subraya el joven y confirma que la madre de la menor, Diana Meizoso, llegó a Miami desde hace un mes por la vía del parole humanitario, un camino establecido desde enero de este año para garantizar una migración segura entre Cuba y EE UU.

Tras llegar a Miami, el tío de la menor ha rechazado nuevamente la versión del Ministerio del Interior, que señaló como "tráfico de personas" el caso de Bahía Honda. En su momento, una nota oficial aseguró que "no hubo acciones invasivas ni agresivas" y argumentó que el choque era inevitable porque la lancha "se había interpuesto" en el camino de los Guardafronteras.

En una entrevista para la cadena Univisión, el migrante desmintió la versión oficialista. "No fue así como sacaron en el video en Cuba". Reiteró que el pasado 28 de octubre los Guardafronteras cubanos embistieron la embarcación en que trataban de abandonar la Isla 28 personas, entre ellos seis de sus familiares, causando la muerte de Elizabeth, Yerandy García Meizoso, Aimara Meizoso, Israel Gómez, Indira Serrano Cala, Nathali Acosta Lemus y Omar Reyes Valdés.

La más reciente declaración del hermano de Diana Meizoso coincide con la que dio a 14ymedio en noviembre del año pasado: "Eso no fue accidente, eso fue asesinato, porque fue adrede", dijo entonces. La intención de los Guardafronteras fue la de hundir la lancha rápida.

En la entrevista difundida esta semana a través de redes sociales, Meizoso González detalló que la lancha había dejado atrás a la Griffin, pero cuando "pararon sintieron que se movía la lancha" y fue cuando les cayó encima la embarcación de los Guardafronteras.

El joven, que aún se encuentra afectado por el siniestro, también mencionó que cuando acudió a medicina legal para obtener el documento sobre las causas de muerte de su sobrina, Elizabeth, se lo negaron. "Una amiga que trabaja ahí me dijo que no falleció por ahogamiento, falleció por los golpes que se dio".

Diana Meizoso, quien fue detenida en noviembre pasado por la Seguridad del Estado y llevada a su sede en Villa Marista, La Habana, para que cambiara su declaración. Se negó a hacerlo, subrayó Héctor.

El cubano entrevistado por la cadena Univisión dijo que hubo presiones para que varios de los sobrevivientes cambiaran su declaración. "A mi hermano (Héctor Eduardo Meizoso Chiong, que viajaba con su esposa, hermana y un primo) le dieron golpes, por eso le pusieron el abrigo", con el que aparece en el video que difundieron las autoridades cubanas, en que dijo "cosas que no fueron verdad, no estábamos claros de lo que había ocurrido, dijimos que fue un asesinato y no fue así".

En tanto, Luis Manuel Borges Álvarez, el lanchero que también sobrevivió al hundimiento de la lancha en Bahía Honda, está preso, a la espera de juicio. Este cubano que se exilió en 2015, en una declaración editada por las autoridades como las que suelen hacer para desprestigiar a los disidentes, y que fue difundida en la televisión oficial, responsabilizó a Héctor Meizoso Fabelo, el tío de los jóvenes, como principal organizador del intento de salida del país.

