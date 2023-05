ONG piden a la UE que los derechos humanos estén en el centro de su relación con Cuba

(EFE).- Oenegés como Amnistía Internacional o Human Rights Watch instaron este lunes a la Unión Europea a situar los derechos humanos en el centro de su relación con Cuba, con motivo del próximo consejo conjunto entre la UE y ese país que se celebrará el 26 de mayo en La Habana.

En una carta dirigida este lunes al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, las organizaciones le pidieron "garantizar que la UE y Cuba otorgan a los derechos humanos un papel central en sus relaciones", en un momento "crucial para los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país".

Destacaron que continúan documentando "la continua vulneración" por las autoridades cubanas de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, y que siguen "sofocando las voces disidentes".

Con ocasión del consejo conjunto que copresidirá Borrell con el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, las organizaciones instaron a que La Habana libere "inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos", incluidos sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

También que Cuba ponga fin a "la vigilancia y las detenciones arbitrarias" de defensores, activistas y periodistas, incluido "el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes", y al "uso excesivo de la fuerza" en protestas pacíficas.

Las organizaciones instaron a que La Habana libere "inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos"

Igualmente, reivindicaron en especial los derechos de las mujeres, la población afrodescendiente y la comunidad LGBTIQ+.

Y, en el mismo contexto, instaron a "aprovechar" la próxima cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tendrá lugar en julio en Bruselas para "intensificar el compromiso en materia de derechos humanos con Cuba y con toda América Latina y el Caribe".

Otras organizaciones firmantes de la misiva son Civil Rights Defenders, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders, People in Need, Race and Equality, la Organización Mundial contra la Tortura y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

El consejo conjunto se celebra en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación UE-Cuba, que se firmó en diciembre de 2016 y está en vigor desde el 1 de noviembre de 2017.

Este tratado supuso el fin de la llamada "posición común" de la UE hacia Cuba, la restrictiva política unilateral que la Unión mantenía hacia La Habana desde 1996, y que vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la isla.

El pacto promueve la cooperación en favor del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como la posibilidad de encontrar soluciones compartidas a retos globales por medio de acciones conjuntas en foros multilaterales.

