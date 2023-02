Ortega perdió el pulso contra los presos políticos, según una ex dirigente sandinista

(EFE).- La histórica ex guerrillera sandinista Dora María Téllez, excarcelada y enviada a los Estados Unidos por "traición a la patria", valoró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, perdió el pulso contra los presos políticos, porque no aguantaba la presión internacional ni nacional.



"Él (Ortega) jugó a hacer una lucha de resistencia. ¿Quién aguanta más: esos que están adentro, esas mujeres a las que tengo aisladas, o yo?. Y él jugó a creer: yo voy a aguantar más, pero aguantamos más nosotros", sostuvo la también historiadora, que pasó cerca de 20 meses en prisión, en una entrevista desde el exilio con el medio digital nicaragüense Confidencial.





"Los que están enloquecidos, son ellos. Enloquecidos de odio. Enloquecidos por la ambición de poder, destruyendo el país, forzando a un éxodo masivo de nicaragüenses, y no logró doblegarnos", agregó la antigua compañera de armas del mandatario nicaragüense.



Según la exguerrillera disidente, Ortega "no logró que ninguna de las personas presas le pidiera clemencia a cambio de pasarse a las filas del régimen".



"¡Qué clase de fracaso! Es un fracaso total. Ortega perdió esa partida que él había comenzado, creyendo que le iba a funcionar el juego de los rehenes", añadió Téllez, que también es dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora.



Para la historiadora, que fue ministra de Salud durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), "encarcelar a presos políticos es temporal, porque es insostenible".



"Nadie, en ningún régimen, ha podido soportar tener en la cárcel a presos políticos, porque siempre explota. Son unos sacos cada vez más pesados, cada vez más incómodos, cada vez más problemáticos, y eso le pasó a Ortega", razonó.



Téllez vaticinó que la cárcel que sufre ahora el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, el pasado 10 de febrero a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", "les va a explotar en la cara" a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



"Veo un proceso de enloquecimiento continuado, que empeora cada día. ¿Qué pretende sacar de la condena del obispo Álvarez? ¿Cree que lo va a quebrar? ¿Que lo va a doblegar? No lo va a doblegar. ¿Que va a hacer que se arrodille? No se va a arrodillar. ¿Que Álvarez le va a suplicar salir de ahí? No lo va a hacer", apostilló.





"Ese es un juego que Ortega ya perdió. Es cuestión de tiempo, y le va a explotar, porque Rolando Álvarez no es un obispo delincuente, no es un obispo que está metido con los narcos. Es un obispo vinculado a su gente, un obispo pastor, un obispo con una voz fuerte, con un liderazgo fuerte. Ahí no hay enredos: es un preso político, y ese preso político les va a explotar otra vez en la cara", apuntó.



Para la ex guerrillera, el aparato de poder en Nicaragua está en crisis y forma parte de "los procesos de descomposición profundos de los Ortega Murillo".



En ese sentido, dijo que los gobernantes "no lograron que a nivel internacional se olvidaran de Nicaragua". "No pudieron tender un manto de silencio, así que perdieron ese round. No había remedio", dijo Téllez, quien ve a Ortega desesperado por el control de las redes sociales, los medios de comunicación digitales, y, en general, por el Internet.



"Eso los descontrola completamente: que no pueden establecer el silencio que se estableció en Cuba", apuntó.

Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, lamentó en una rueda de prensa las muchas personas que siguen en la cárcel por motivos políticos en el país pese a las excarcelación y deportación la pasada semana de 222 .

"Todavía hay muchos presos políticos que quedaron atrás. Seguimos llamando al Gobierno de Nicaragua a que libere a quienes están detenidos solo por ejercer sus derechos", expresó

Dos de los presos excarcelados se negaron a abandonar el país, entre ellos el obispo Rolando José Álvarez, quien como consecuencia fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel Modelo de Nicaragua.

El portavoz de la diplomacia estadounidense exigió al Gobierno de Daniel Ortega "la inmediata libertad" del obispo, al tiempo que aplaudió al papa Francisco por haber expresado su apoyo al obispo nicaragüense.

Price insistió en que la excarcelación de los 222 presos fue "un paso constructivo" de Ortega, pero no la "panacea" a los problemas de Nicaragua. En ese sentido, exigió que "se restauren las libertades y la democracia" en el país centroamericano.

